北市總價最低親民路段都在北投 這條路住宅平均交易總價不到千萬

據實價登錄網資料顯示，近一年台北市總價最低的十大「親民」路段中，北投區的溫泉路及中和街，分別以平均總價987萬元、1,296萬元，居親民路段冠亞軍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，北投區的溫泉路及中和街、這兩條路段皆位於新北投站周遭，溫泉路位於山腰處，路段相對偏僻，且腹地有限，多為老舊社區，是房價實惠的原因。

陳金萍表示，北投區溫泉路因有豐富的溫泉資源，使該路段上有許多溫泉宅，消費者需多加注意是否符合自身居住所需。

陳金萍指出，至於中和街則位於新北投站西北邊，因路段開發較早，區域內老舊社區較多，房價因而親民，近一年中和街平均總價為1,296萬元，為全市第二低。

雖然中和街平均總價位居全台北市第二低，不過陳金萍表示，路段周邊生活機能相當健全，包括餐飲店、量販店、公園綠地不一而足，著名的私立薇閣中學亦在附近。

陳金萍認為，隨著台北市危老都更持續推進，中和街也開始有新的預售推案，未來房價有望往上攀升。

北市中山區共有四條路段上榜，是上榜最多的行政區；其中位於民權東路和民生東路之間的錦州街，以平均總價1,333萬元的房價位居第三。

陳金萍表示，錦州街巷弄間的住宅以老公寓為主，因而維持較為親民的總價。不過錦州街擁有完整的生活機能，更鄰近捷運行天宮站，交通機能優異，成為眾多購屋族群的熱門地點。

而榜上第四名的林森北路、近一年交易量150件成為此次統計最熱門的路段。

陳金萍表示，林森北路因區段範圍廣、物件類型多元，加上地段生活圈較為特殊，仍存在價格相對親民的物件。

陳金萍指出，林森北路地處精華地段，整條路段靠近多個捷運站，生活機能完善，周邊擁有知名飯店、超市與餐廳等，商業氛圍活絡。

近一年林森北路平均總價達1,403萬元，相較北市同區段的精華地帶親民許多，對於預算有限的首購族而言，具有相當的吸引力。

而同樣坐落中山區的新生北路三段、雙城街均與林森北路相鄰，可說是和林森北路共享生活圈；陳金萍指出，新生北路三段、雙城街靠近北端，路段周邊的生活氛圍較為單純，因此價格也相較稍高。

陳金萍表示，路段房價通常會被生活機能、交通便利性所影響，消費者可以評估自己可負擔的價格區間，以地段、交通為輔，考量自身的需求及喜好，選擇理想中的住宅。