巴基斯坦關閉領空 華航、長榮歐洲線航班異動

受到印度空襲巴基斯坦影響，巴基斯坦宣布關閉領空，讓多個台灣往返歐洲航班受到影響。依據桃園機場官網顯示，中華航空（2610）、長榮航空（2618）已有部分航班取消或更改時間。對此，長榮航空表示，目前5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭；中華航空則是表示，第一時間已啟動相關應變作業。

印巴戰爭一觸即發，巴基斯坦領空目前已關閉，讓航空班機大亂，有台灣飛往歐洲，以及從歐洲飛回亞洲的班機取消或延誤。

桃園機場也在官網上公布，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，航空公司基於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有變更航路或延遲等異動情形，並提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，如有問題敬請洽詢航空公司。

根據桃機公司公布的航班資訊，主要受到影響的為華航與長榮，其中5月6日華航CI61、CI67、CI73、CI75、CI82皆技術轉降曼谷，而長榮的BR62返航維也納、BR76與BR68更改航路，持續飛往曼谷、BR87更改航路，持續飛往巴黎。而5月7日的華航CI81台北-倫敦則是取消。

對此，長榮航空表示，受到印度、巴基斯坦衝突導致空域臨時關閉影響，長榮航空5月6日BR62維也納-曼谷航班返航維也納；BR95桃園-米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。

長榮航空強調，會持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

中華航空表示，受印巴衝突影響，華航第一時間啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢及衝突範圍，為保障所有旅客、機組人員及航機的安全性，經專業評估，航班更動包括，5月6日CI61桃園-法蘭克福、CI73桃園-阿姆斯特丹等航班技術轉降曼谷，更換組員及加油後返回桃園重新整備，將依新規劃航路避開受影響的區域續往目的地；5月6日CI67桃園-布拉格、CI75桃園-羅馬航班取消；5月6日CI82倫敦-桃園技術轉降布拉格，更換組員及加油後返回桃園。5月7日CI81桃園-倫敦航班取消。

華航強調，持續關注局勢發展，視需調整航班安排，相關航班異動，請參閱華航官網及App。感謝旅客的理解與配合。