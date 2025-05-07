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高雄農業區缺乏冷鏈倉儲 議員盼農產品「地產地銷」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，目前仍缺乏冷鏈包裝場，市議員朱信強希望旗美地區也應加速建置，並加強推廣農產拼地產地銷。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，目前仍缺乏冷鏈包裝場，市議員朱信強希望旗美地區也應加速建置，並加強推廣農產拼地產地銷。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，但目前仍缺乏冷鏈包裝場，無法增加蔬果新鮮期程和減少儲運損耗，目前六龜區雖已規劃一處冷鏈集貨場，原預定去年中完工，卻拖延至今年底啟用，議員也質疑六龜地區距離其他區太遠，旗美地區也應建置，另外府應加強「地產地銷」、減少食物里程，尤其當地學校營養午餐應優先使用地方特產。

高雄市3年前向中央爭取冷鏈包裝集貨場計畫，計畫在六龜區建置973坪冷鏈集貨包裝場，全程以冷鏈技術能從源頭到市場，能保證果品新鮮安全、保存果品熟度並減少儲運損耗，提升作業效率，提高外銷比例，有效增加農民實質收入，蔬果集貨量將從每年3000公噸提高至8000公噸。

市議員朱信強今質詢表示，目前東九區只有六龜農會有一座冷鏈倉儲，但地理位置無法符合其他區域農民需求，陳其邁競選第一屆市長時曾喊出要在旗尾地區建置冷鏈倉儲平台，但至今未實踐，目前國道十號的起點有一處台糖用地能建置；目前東九區的農產品都送往中北部，應該強化推廣「地產地銷」，減少食物里程和降低運送碳足跡。

朱信強認為，美濃、旗山地區沒有冷鏈倉儲場，解決辦法之一就是使用在地食材，例如美濃、大寮種植的高雄147米，應該全面提供當地國中小作為營養午餐，而非採用公糧、學午糧，因為後者在當地未經過冷藏，稻穀在常溫之下存放3個月會影響米質，使用在地食材也能強化當地青農的競爭力，市府也要建置平台，統籌收購、配送。

市長陳其邁表示，市府鼓勵美濃當地種的米、蔬菜應優先供應給當地學校，目前各學校已逐步落實地產地消，近日會再研擬更多獎勵方式，會有更多的規劃，六龜、美濃分別有900坪、300坪的冷鏈包裝場已準備啟用。

農業局表示，全市大型冷鏈集貨場有超過15個農民團體使用，面積超過3千坪，每年處理1.2萬公噸農產品，並持續增加中，今年六龜區農會大型理集貨包裝場900坪及美濃區農會蔬果冷鏈包裝場300坪將在年底完工啟用，每年將處理超過3千噸蔬果產品。此外，美濃區農會果菜包裝場300坪年底也將完工啟用，主要處理美濃地區的敏豆、長豇豆、木瓜等農產品，每年至少可處理1500公噸蔬果量。

高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，目前仍缺乏冷鏈包裝場，市議員朱信強希望旗美地區也應加速建置，並加強推廣農產拼地產地銷。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，目前仍缺乏冷鏈包裝場，市議員朱信強希望旗美地區也應加速建置，並加強推廣農產拼地產地銷。圖／翻攝自高雄市議會直播

六龜 美濃

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