快訊

解凍第一炮！文化部預算49案34億 今「全數解凍」

赴歐旅客崩潰！印巴開戰空域封鎖亂航班 台人機場卡關：免稅品還得退

昔當法官造假被翻出 李進勇嗆藍委：無助掩飾你們組織性犯罪

狂抽猛送搶好康 高雄國際旅展5月9日登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日至12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。照片／高雄市旅行公會提供
高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日至12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。照片／高雄市旅行公會提供

高雄市旅行公會2025國際旅展將於5月9日至12日在高雄展覽館登場，匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。參展業者莫不大大讓利，瞄準暑假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，另有抽獎，獎品包括國內外機票、星級住宿券、iPhone16手機等大禮，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。

高雄市旅行公會為回饋旅展現場購買商品的消費者，推出「狂抽猛送 快閃中大獎！」活動，凡消費滿6,000元就能獲得一張抽獎券，每天主辦單位會不定期快閃抽獎「漢來海港自助餐券」，每天送出30張，可重複參加，換言之，第一天購買的消費者可連續抽到最後一天的終極大獎「iPhone 16」，早買早享受抽獎樂趣！

高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，參展業者現場莫不殺很大地搶客，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動。

而國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，有澎湖、金門、馬祖等離島行程，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。

此外，為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。

消費 觀光

延伸閱讀

影／高雄街頭鈔票飄滿地出現最美麗畫面 路人幫忙撿拾歸還

高雄漢神巨蛋香水專櫃遇竊 黑衣男偷走萬餘元試用品警追緝

高雄樹木傾斜監測儀遭質疑數量少 公園處：今年增350處

高雄連續6年交通死亡數六都最高 「頭部外傷居多」安全帽成保命關鍵

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

環境檢測年度盛事 2025環境分析研討會熱鬧登場

您關心的空氣、水、土壤，是怎麼被檢測的？最新的環境分析技術有哪些？5月7日至8日，環境檢測年度盛事–「2025年（第39...

北市總價最低親民路段都在北投 這條路住宅平均交易總價不到千萬

據實價登錄網資料顯示，近一年台北市總價最低的十大「親民」路段中，北投區的溫泉路及中和街，分別以平均總價987萬元、1,2...

北市十條低總價路段曝 這條路住宅均價不到千萬元

寸土寸金的台北市，仍有幾處房價相對親民的路段。永慶房產集團統計北市近一年總價最低的十大親民路段，其中北投區的溫泉路以98...

巴基斯坦關閉領空 華航、長榮歐洲線航班異動

受到印度空襲巴基斯坦影響，巴基斯坦宣布關閉領空，讓多個台灣往返歐洲航班受到影響。依據桃園機場官網顯示，中華航空（2610...

高雄農業區缺乏冷鏈倉儲 議員盼農產品「地產地銷」

高雄市東九區是全市蔬果重要大鎮，但目前仍缺乏冷鏈包裝場，無法增加蔬果新鮮期程和減少儲運損耗，目前六龜區雖已規劃一處冷鏈集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。