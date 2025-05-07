台南香格里拉醉月樓全新菜單 展現中餐高端技藝與當代演繹
台南香格里拉醉月樓餐廳由資深中餐主廚許忠賢領軍，推出全新菜單，以清代宮廷御膳名品「老上海瑤柱葫蘆鴨」為宴席壓軸，菜色涵蓋中菜經典工法與南台灣少見的風味。從燉煮、煨燒到乾煸與爆湯，新菜單展現江南、滬菜、本幫等菜系的技藝融合，亦體現在地食材與當代中菜創意的精彩結合。
本次菜單由資深中餐名廚許忠賢親自設計監製，將其三十多年對江浙、本幫、粵式與川味的深厚經驗，轉化為一道道兼具溫度與層次的當代中菜。許主廚擅長「慢火燉煮、乾燒煨燉、封燒精工」等火候講究的中式工法，對選材與製程節奏極為要求，強調「每道中菜不只是味道到位，更應蘊含情感、節奏與文化記憶」。
他表示，「在醉月樓，我們希望讓熟悉的經典不只是重現，而是透過火候與細節，說出當代中菜的新語言。」此次新菜單正是他對中餐傳統技藝的現代詮釋，也為南台灣的中式高端餐飲場域，注入技法與風土兼具的新風景。
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