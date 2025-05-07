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君品迎15周年 將轉型為都會渡假酒店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁，君品酒店作為文化交流的平台，持續推動藝術與文化的共融，將旅宿體驗昇華為對話與理解的起點。黃淑惠攝
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁，君品酒店作為文化交流的平台，持續推動藝術與文化的共融，將旅宿體驗昇華為對話與理解的起點。黃淑惠攝

君品酒店迎15周年慶，雲品國際（2748）董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，君品將轉型為都會渡假酒店，未來要搭起文化橋樑使命，帶旅客開啟城市度假新體驗。

自2010年開幕以來，以獨特的歐洲古典氛圍與藝術氣息深植人心的君品酒店，5月7日正式宣布迎來營運第15周年。君品酒店坐擁五鐵共構交通樞紐優勢，便捷串聯台鐵、高鐵、捷運、客運與機場捷運，為賓客規劃六大台北度假行程，並攜手周邊商圈推出「度假休閒與美食地圖」，讓旅客搭乘大眾交通工具即可輕鬆展開城市微旅行，感受都會生活中難得的自在節奏。

盛治仁分析，在當前以自我為中心的世代，各地築起高牆區分彼此，君品回到旅遊業的本質和初心，扮演文化溝通的橋樑角色。雲朗觀光在台灣、義大利、阿布達比和杭州等地的經營，都在致力於文化藝術的交流和溝通善意的堆疊。君品酒店作為文化交流的平台，持續推動藝術與文化的共融，將旅宿體驗昇華為對話與理解的起點。

君品酒店在邁向15周年之際將啟動轉型，以「晨光如詩，台北夢迴托斯卡尼」為主題，傳遞品牌對生活節奏與文化交會的詮釋，讓時間慢下來，將是這座城市給生命最奢華的款待。

盛治仁進一步表示，君品酒店以台北為起點，延伸至義式生活哲學的靈感，藉由托斯卡尼晨曦的詩意情境，期望讓賓客在快節奏的城市生活中，找到屬於自己的緩慢與安定。更回應當代旅人對於「慢生活」、「文化沈浸」與「質感體驗」的嚮往，未來將持續從生活、藝術與文化出發，創造令人嚮往的旅程記憶。

君品酒店總經理游梓雯分析，未來君品將以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」，率先成為大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午12點的五星級酒店，並提升行政樓層餐飲服務，不僅在17樓行政酒廊供應多樣化酒類飲品，更開放6樓「茶苑」餐廳作為行政樓層賓客專屬用餐場域，提供更舒適的用餐環境。期望在喧囂城市中打造一處融合藝術、美食與生活美學的靜謐綠洲，讓旅人與在地賓客都能在此慢下腳步，享受專屬於城市的度假體驗。

游梓雯進一步指出，為深化都會度假酒店的定位，君品酒店引進義大利慢食文化，讓入住旅客都能悠閒享受晨間食光。為提升整體住宿體驗，酒店特別升級行政樓層的餐飲服務，不僅在17樓行政酒廊全天供應精緻茶點、珠寶盒點心、紅白葡萄酒、琴酒、威士忌與白蘭地等多樣化酒類飲品，讓賓客在專屬空間中輕鬆小酌。更首創開放單一餐廳6樓的「茶苑」作為君璽行政樓層賓客的用餐場域，將提供行政樓層房客專屬菜單，在營業時段內供無限點用，提供更舒適的用餐環境。

君品酒店總經理游梓雯分析，未來君品將以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」。黃淑惠攝
君品酒店總經理游梓雯分析，未來君品將以嶄新的姿態重新定位品牌，將飯店角色轉化為「都會度假酒店」。黃淑惠攝

君品 機場捷運 義大利

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