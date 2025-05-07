TOYOTA TOWN ACE 廂型車安全防護進化 汰舊換新價48.9萬元起

商用車汰舊換新需求依舊熱絡，TOYOTA的TOWN ACE廂型車自上市以來，以多樣化的車型設定，加上靈活的車室大空間、優異的油耗表現及載重能力，深受市場肯定。TOYOTA TOWN ACE廂型車安全防護進化，汰舊換新價48.9萬元起即刻入主再送JBL可攜式派對喇叭。

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）於7日正式針對TOWN ACE廂型車進行安全防護系統升級，將 BSM盲點偵測警示系統及RCTA後方車側警示系統列為自排車型標配，進一步提升車主行車安全與保障，且全車系新增雲河灰車色，為消費者提供更多樣化的外觀選擇。

TOWN ACE廂型車全車系標配雙前座SRS氣囊，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，本次針對主動安全防護系統進行升級，自排車型不僅新增BSM盲點偵測警示系統，行駛過程中系統將自動偵測後方盲點區域的來車，以警示燈提醒駕駛，提升變換車道的安全；更新增RCTA後方車側警示系統，倒車時，透過雷達偵測車身後方死角，一旦有車輛接近偵測區，系統將發出聲響並藉由警示燈提醒駕駛，提升倒車時的安全。

TOWN ACE廂型車除了搭載豐富的主被動安全配備外，油耗表現也非常優異，自排車型平均油耗可達15 km，手排車型平均油耗達14.1 km/l，讓消費者不僅省油錢更能賺大錢。

2人座車型將載貨空間最大化，除了可以放入36個51cm*34cm*35cm（長*寬*高）的紙箱，也可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，超強空間超乎想像！載重量更可高達880公斤讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。

5人座車型載重量最高可達830公斤，搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，是你的工作夥伴，更是旅行良伴。