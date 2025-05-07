內需族群股價走強 全球減碳帶動電網韌性投資、台廠儲能布局受關注

台股7日盤中內需族群走強。在全球減碳趨勢下，各國也同步擴大對電網韌性的投資，包括重電、儲能設備與區域電網規劃等，皆帶動資本支出成長。台廠中，法人看好泓德能源（6873）、盛達（3027）、天宇（8171）等後市可期。

台灣廠商在儲能領域的布局受市場看好，相關供應鏈包括：泓德、雲豹（6869）、盛達、熙特爾（7740）、天宇、桓鼎-KY（5543），涵蓋表前與表後儲能應用。

其中，泓德能源在台灣的光電與儲能項目持續擴展，綠電轉供度數屢創新高，並將案場開發與建置經驗複製至海外市場，搭配融資規劃等配套服務，有助拓展海外版圖。雲豹能源亦持續提升其在日本與越南市場的再生能源輸出能力，後市展望樂觀。

值得注意的是，為強化電網安全，法人建議可採取：第一，強化電網連接與備援能力：歐盟與西班牙政府計劃加速提升與鄰國的電網互連容量，目標達到至少15%。此舉有助於在緊急情況下進行跨境電力調節，提升系統韌性。

第二，引入電網穩定技術：安裝同步電容器等設備，強化電網對頻率波動的抵禦能力。第三，發展儲能與需求管理系統：推動大型電池儲能系統建設，並實施需求響應計畫，在再生能源供應波動時協調電力供需，降低對傳統備載容量的依賴。

第四，改進電網監控與控制系統：提升即時監控能力，導入先進控制系統，快速應對突發事件，避免小規模故障擴大為大規模停電。