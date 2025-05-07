台泥（1101）7日宣布，全球水泥及混凝土協會（GCCA）4月24日發布全球第一個水泥與混凝土低碳評等標準（Low Carbon Rating, LCR），標誌著建築材料邁向永續發展的重要里程碑。台泥在台灣推出的低碳產品-台泥卜特蘭石灰石水泥及台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，為全台建材業中唯一雙雙達標的業者，包括水泥及混凝土均符合GCCA「低碳水泥」與「低碳混凝土」標準，展現優異的低碳技術實力。

此外，台泥於中國大陸、土耳其、葡萄牙、西非等地生產的低碳產品，亦全面符合GCCA 最新頒布的低碳評等標準。

台泥董事長張安平曾表示，台泥在全球各地皆以生產當地最低碳的水泥為目標，且品質與強度皆不遜色，但是他語重心長指出：「很抱歉，我們在台灣生產的水泥卻是集團內各區中碳排最高的」，「這並非台泥缺乏技術，而是受到諸多法令限制」。

張安平強調，「要達成淨零減碳，水泥產業必須進行大幅度改變。水泥生產過程中，約65%的二氧化碳排放來自碳酸鈣的分解。歐洲的水泥標準規範，熟料比例僅20%，添加物高達80%，歐盟僅關注水泥產品的最終強度、無毒性及50年的耐用性。然而，台灣現行仍以50年前的法規管理水泥產業」。

對照GCCA此次公布的水泥低碳評等標準，台灣在許多法令制約下，即便是國內唯一符合GCCA低碳水泥評等的台泥也僅能達到最基礎的F等級。

台泥積極響應GCCA的低碳倡議，以實際行動推出符合國際標準的低碳水泥與混凝土產品，也樂見政府開始研擬台版碳排放交易體系（Emission Trading System, ETS）制度接軌國際。然而，作為難減排產業，水泥業的低碳轉型亟需政府跨部會的政策支持，尤其在積極推動台版ETS當下，更應高度重視「碳洩漏」的風險。

因此，台泥呼籲政府應同步實施台灣版ETS與台版CBAM（碳邊境調整機制），以確保國內積極減碳的企業不會因減碳而面臨進口高碳排產品的不公平競爭，進而避免減碳成效被抵銷。此外，也建議政府參考歐洲經驗，鬆綁影響水泥減碳的相關法規，鼓勵並加速國內替代原燃料及減碳技術的發展與應用。更重要的是，透過公共工程等大型採購案優先採用低碳建材，藉由其龐大的採購量引導市場需求，帶動營建產業減碳，進而驅動國內水泥產業加速綠色轉型。

全球水泥及混凝土協會此次推出的低碳評等系統，透過簡單明確的AA至F等級分類，依據每公噸水泥與每立方公尺混凝土的二氧化碳當量（CO₂e）排放量，為水泥與混凝土產品提供透明且可比較的碳足跡資訊，計算邊界比照第三類環境產品聲明（EPD），範圍涵蓋搖籃到大門（Cradle-to-Gate）且以Scope 1+2淨排放為主。各級距得參考不同地區行業平均的規範，更完整體現產品間的公平性與地域差異。