快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

新北人看過來！都更三箭核准1,100案 「帝王城」啟動公展

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／新北市都市更新處提供
圖／新北市都市更新處提供

新北市「防災都更」政策推進都更案快速進行，新北市政府表示，新莊區「帝王城」社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物，都市更新事業與權利變換計畫已於今年4月啟動公開展覽程序，兩處社區重建之路邁出重要一步。

新北市政府都市更新處表示，坐落於新莊區的帝王城社區，在108年即由熱心里長協助住戶向市府反映建物混凝土剝落等問題，市府隨即啟動輔導機制，協助社區成立管理委員會，全額補助完成海砂屋鑑定。

藉由市府團隊輔導的力量及住宅及都市更新中心進場協助，社區積極尋商及整合意願，在今年初順利送件報核，並於本月開始公開展覽，後續將正式進入審議程序，邁入防災都更重建的下一步。

另一處位於三重區捷運三重國小站周邊的老舊建物，現況為2層樓老舊公寓，長期以來面臨混凝土剝落、鋼筋裸露及嚴重鏽蝕等結構安全問題，經評估確為耐震能力不足的危險建築物，為盡速擺脫危險居住環境，住戶全數取得共識，希望可以透過防災都更迅行重建，找回安全家園。

都市更新處表示，自108年起市府推動都更三箭政策，以多元都更方式協助老舊、危險社區重建及整建維護，至今已核准逾1,100案，是過去20年來的7.5倍，可見新北市民越來越重視自身居住環境，逐漸養成都更的觀念。

都更處補充，除了防災型都更專案，市府針對海砂屋亦提供免費的挺安全鑑定方案，以及後續的多元都更途徑，並針對一般都更提供相關容積獎勵，以鼓勵危險建築加速重建。

另外去年底申請報核的三重海砂屋案，屬市府公告實施「迅行劃定更新地區」，考量實施者已取得全體地主同意依規定免舉辦公開展覽及公聽會，縮短行政辦理流程以加速進入審議程序。

新莊帝王城社區管委會成立大會。 圖／新北市都市更新處提供
新莊帝王城社區管委會成立大會。 圖／新北市都市更新處提供

海砂屋 都市更新 防災型都更

延伸閱讀

雙北世壯運前進高雄旅展 新北館推出母親節優惠

德姊妹市議員團訪新北 侯友宜：深化交流共挺世壯運

新北拚夜經濟 專家提醒後勤挑戰 市議員籲租金補助

新北淡水中泰國小百年古道巡禮 生態與歷史學習之旅

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

全球水泥及混凝土低碳評等發布 台泥唯一雙入榜

台泥（1101）7日宣布，全球水泥及混凝土協會（GCCA）4月24日發布全球第一個水泥與混凝土低碳評等標準（Low Ca...

新北人看過來！都更三箭核准1,100案 「帝王城」啟動公展

新北市「防災都更」政策推進都更案快速進行，新北市政府表示，新莊區「帝王城」社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物，都市更...

承億建設深耕嘉義 成功整合東區2,300坪打造宜居新核心

面對當前嘉義市房地產市場「價穩量縮」的發展態勢，長期深耕嘉義的品牌建商承億建設，近日於嘉義市東區林森國小成功整合近2,3...

新台幣升值、進口鋼材具誘因 中鋼6月盤價承壓

新台幣兌美元快速升值，直接加持進口鋼材價格競爭力轉強，鋼市短期內已經出現多筆海外熱軋報單，低價誘單引起討論，為抵抗海外鋼...

數位轉型邁向淨零 如保興業盼成綠色扣件標竿

說起一般鐵工廠，多數人腦中可能浮現的是油污廢氣與機油味瀰漫交織的景象。但位於台南歸仁的如保興業，廠房卻整潔明亮，井然有序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。