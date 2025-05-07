新北人看過來！都更三箭核准1,100案 「帝王城」啟動公展

新北市「防災都更」政策推進都更案快速進行，新北市政府表示，新莊區「帝王城」社區及三重區捷運三重國小站周邊老舊建物，都市更新事業與權利變換計畫已於今年4月啟動公開展覽程序，兩處社區重建之路邁出重要一步。

新北市政府都市更新處表示，坐落於新莊區的帝王城社區，在108年即由熱心里長協助住戶向市府反映建物混凝土剝落等問題，市府隨即啟動輔導機制，協助社區成立管理委員會，全額補助完成海砂屋鑑定。

藉由市府團隊輔導的力量及住宅及都市更新中心進場協助，社區積極尋商及整合意願，在今年初順利送件報核，並於本月開始公開展覽，後續將正式進入審議程序，邁入防災都更重建的下一步。

另一處位於三重區捷運三重國小站周邊的老舊建物，現況為2層樓老舊公寓，長期以來面臨混凝土剝落、鋼筋裸露及嚴重鏽蝕等結構安全問題，經評估確為耐震能力不足的危險建築物，為盡速擺脫危險居住環境，住戶全數取得共識，希望可以透過防災都更迅行重建，找回安全家園。

都市更新處表示，自108年起市府推動都更三箭政策，以多元都更方式協助老舊、危險社區重建及整建維護，至今已核准逾1,100案，是過去20年來的7.5倍，可見新北市民越來越重視自身居住環境，逐漸養成都更的觀念。

都更處補充，除了防災型都更專案，市府針對海砂屋亦提供免費的挺安全鑑定方案，以及後續的多元都更途徑，並針對一般都更提供相關容積獎勵，以鼓勵危險建築加速重建。