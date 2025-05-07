承億建設深耕嘉義 成功整合東區2,300坪打造宜居新核心

面對當前嘉義市房地產市場「價穩量縮」的發展態勢，長期深耕嘉義的品牌建商承億建設，近日於嘉義市東區林森國小成功整合近2,300坪核心精華地段，再次展現其對市場趨勢的敏銳判斷，與集團資源整合力。

此舉不僅反映企業對嘉義未來發展的高度信心，更成為市場少見的正向開發指標。

根據樂居不動產最新統計，嘉義市住宅大樓於2024年第1季平均成交單價已達32.45萬元，年漲幅高達59.5%，遠超全台平均水平。其中市心黃金地段更突破每坪50萬元，市場明確聚焦於兼具核心地段與產品實力的建案，品牌建商的保值與稀有性也日益受到重視。

嘉義市融合歷史文化底蘊與交通、產業、教育等生活機能，尤其東區在高鐵效應、科學園區推動與商圈成熟等利多加持下，正從傳統文化城市，加速轉型為一座結合科技、人文與宜居條件的現代都市。承億建設此次的逆勢布局，並非短期市場操作，而是基於長期觀察與深耕的具體展現。

「我們相信，真正好的建築，應與城市對話、與住戶共成長」。承億建設總經理李佳昕說，這不僅是一次土地整合與開發，更代表承億品牌積極參與城市未來、實踐美好生活願景的重要一步。

嘉義房市已從價格驅動階段，邁入由地段價值與產品內容雙軌驅動的競爭新局，市場對品牌開發商的期待與標準同步提升。

此次成功整併的土地，位於嘉義市東區主要幹道與生活核心區，整合條件嚴峻，承億建設能夠完成此案，充分展現其資本調度、談判整合與跨部門協作的高效率，並彰顯其創造區域新價值、引領城市進化的長線布局思維。

在品牌整體發展上，李佳昕表示，承億建設憑藉母集團承億集團多元事業體優勢，包括旗下知名旅宿品牌「承億酒店」、「承億文旅-桃城茶樣子」等，已在全台成功打造多項結合文化、建築與生活風格的代表作。品牌美學與空間哲學，逐步內化為其建築開發的核心理念。

作為深耕嘉義30餘年的老牌建商，承億建設擁有豐富的實績與在地經營口碑，旗下推出的代表建案如「十餘畝」、「樹央央」等，都深受市場肯定。除了對地貌脈絡與區域脈動的高度掌握，承億建設亦擁有在地即時服務機制與住戶支持系統，提供購屋者穩定、安心的全程保障。

承億建設近年推案節奏穩健，市場反應熱烈。如去年推出「新榮序」開案即創下銷售佳績，反映品牌在地深耕多年所累積的信任與口碑；歷年「十餘畝」、「法國深居」等系列建案亦廣獲消費者正面評價與高度認同。

今年緊接著推出全新建案「隨處樂」，並將於上海路、垂楊路一帶陸續擴大布局，展現品牌持續投入與產品規劃的長線策略。穩定的銷售表現與市場回饋，也再次證明承億集團品牌實力。