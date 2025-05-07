新台幣升值、進口鋼材具誘因 中鋼6月盤價承壓

新台幣兌美元快速升值，直接加持進口鋼材價格競爭力轉強，鋼市短期內已經出現多筆海外熱軋報單，低價誘單引起討論，為抵抗海外鋼材，是否導致中鋼（2002）6月新盤價下跌？受到高度關注。

上市鋼廠主管說，近日新台幣兌美元升值走急行軍，短期升幅上達8%，對扣件大廠恒耀（8349）、世豐（2065）等出口鋼廠叫苦不已。

由於台灣與美國的關稅談判才剛展開，市場相信新台幣跳躍式升值與談判有關。隨著匯率變化，一度沉寂的進口鋼材貿易重新甦活，希望藉此搶得商機。

中鋼專家表示，新台幣升值使中鋼進口煉鋼原料鐵礦砂、焦煤成本下降，但相對於當前亞洲鋼鐵市場面臨供過於求的挑戰，特別是大陸低價鋼材大量出口，可能抵銷匯率帶來的原料成本優勢。

例如，越南和發高爐最新6月與7月交期熱軋盤價出爐，熱軋每公噸約跌4至5美元，由於匯率起伏變化，以越盾盤價換算美元，每公噸約CFR 515到516美元，較上月下跌10到11美元。

上市鋼廠主管指出，若新台幣持續升值，鋼廠外銷毛利會一直被吃掉，並且需承擔訂單流失風險，但相對如果能有更低成本的進口料源支持，有機會扳回一城。

上市鋼廠主管說，面對新台幣匯率短期變化，中鋼或許可考慮調降6月鋼價，如此一來可以有效抵抗進口料源叩關，當前除了大陸貨外，來自南韓的低價報單也不少，採購與否？讓鋼廠內心多有起伏。

中鋼專家表示，情勢的確相當複雜，因為新台幣雖然大幅升值，亞洲鄰國日本與南韓也有同樣問題，因此他國的進口料到台灣不見得可以討到便宜，會持續觀察市場變化，做出最合宜決策，中鋼的目標只有一個，就是協助下游客戶成功接單，在此前提下，什麼都可以好好協商。

法人分析，在美國關稅風暴下，近期中鋼受惠下游業者搶在美國關稅政策實施前出貨，部分急單需求湧現，帶動出貨量增加。

由於第2季是鋼鐵傳統旺季，中鋼已適度調漲盤價，4月上漲、5月平盤，第2季盤每公噸調漲500-600元，單價走高有利進帳，但仍需注意關稅風暴造成全球總體經濟影響的後遺症。