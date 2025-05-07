數位轉型邁向淨零 如保興業盼成綠色扣件標竿

說起一般鐵工廠，多數人腦中可能浮現的是油污廢氣與機油味瀰漫交織的景象。但位於台南歸仁的如保興業，廠房卻整潔明亮，井然有序的機台轟隆運轉，一顆顆螺帽歷經多道精密工序，如珍珠般滑落進特製的船型金屬桶中，閃爍著細緻微光。

這些小小扣件，是支撐台灣機械工業的重要基石。台灣是全球第3大扣件出口國，素有「螺絲王國」之譽，產業重鎮集中於高雄與台南，聚集上千家中小企業，是台灣的光榮也是驕傲，如保興業股份有限公司便是其中一員。

成立於1999年的如保專注於客製化車用螺帽製造，9成營收來自外銷，其中近半銷往歐洲市場。憑藉耐用穩定的品質，如保成為福特（Ford）、豐田（TOYOTA）、現代（HYUNDAI）等國際車廠的供應商，更於2024年榮獲台灣精品獎肯定，展現台灣扣件產業的國際競爭力與工藝價值。

ESG為初衷 淨零轉型從數位化開始

2023年4月，如保取得ISO14064-1:2018溫室氣體查證標準認證，成為中小企業的先驅，吸引不少企業前來取經，當中更不乏產業龍頭。

上下同心是如保領先業界的關鍵之一，在父親王百年支持下，二代接班的總經理王文信帶領如保逐步推動減碳及數位轉型，引入ERP系統（企業資源規劃），整合財會、庫存、製程、訂單、模具管理等項目。

「要朝向淨零，一定要數位化。」在如保的減碳路上，這套系統厥功甚偉。王文信率領同仁落實碳盤查，為每一筆排放源進行排放量計算；採購發票、加工單等單據，都必須蒐集起來，掃描並上傳至ERP系統。由於盤查至範疇三，包含員工通勤、運輸、產品生命週期中所造成的碳排放，都必須納入計算。

如保2022年的盤查量約是1萬1,000噸二氧化碳當量（CO2e），預計2026年業績將成長3倍，王文信設定減碳目標，2032年要減60%，2050達到淨零。

王文信比喻，溫室氣體盤查就像健康檢查，只是第一步，如何推動減碳措施才是重點。盤查後得知原料端產生碳排量最高，如保開始嘗試使用低碳排原料生產，雖然成本不會上升，但低碳原料是以廢鐵提煉，品質較不穩定，還有待克服技術門檻的限制，此外，車廠品質規範嚴格，能否讓客戶接受也是挑戰。

王文信強調，要推動減碳，一定要弄清楚：為何而做？早在法規上路、客戶要求之前，如保就已啟動減碳計畫，「因為我們追求的是地球永續。」如保將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）設定為公司經營願景，「如果沒有減碳，就離實踐ESG很遙遠。」

CBAM大浪襲來 扣件業者或轉型或淘汰

2023年10月，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始試行，首先針對高碳排放產品進行列管，包含鋼鐵、鋼鐵製品（含扣件）等。2022年台灣扣件出口總額約新台幣2,026億元，其中外銷至歐盟更占總額25%（約新台幣504億元），CBAM上路，台灣扣件業者首當其衝。

不過，對於已完成溫室氣體盤查的如保來說，正代表領先其他企業走的幾步路，終於能發揮功效。

王文信直言，CBAM對台灣來說既是危機也是挑戰。在面臨全球供應鏈轉向「短鏈」發展，在地化生產可減少運輸過程中產生的碳排放。若歐盟在當地採購，成本低於台灣採購的話，勢必會影響到台灣企業的出口，「但如果你的生產比歐盟更低碳，這就會成為你的優勢。」

落實減碳 為未來下一代而做

如保以成為「綠色扣件標竿產業」為目標，逐步建構智慧電網、使用綠電、選擇低碳原物料、推動綠色採購等。轉型之路上，王文信善用政府資源，爭取經濟部ESG轉型補助計畫、智慧減碳補助計畫等，此外，並參與台南市政府所推動的地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），運用補助經費研發創新技術，將產線廢油轉化為可再利用的低碳潤滑油，獲選為2024年SBIR十大績優廠商。

除了積極帶領如保轉型升級，王文信也投身於產業世代傳承。他深知中小企業接班轉型的艱難，2021參與經濟部中小及新創企業署推動的「N世代學苑」（NexTech Academy），成為第1屆企業標竿實戰班學員；該學苑致力於協助企業培養數位管理能力與接班人才，強化產業競爭力。2024年4月，王文信接任N世代學苑校友會首任會長，盼能透過自身經驗，陪伴更多中小企業迎向轉型挑戰。

「我們是目睹氣候變遷的一代，也是唯一有機會拯救地球的一代。我們現在做的，不是為了現在，而是未來下一代。」王文信如此說道。轉型的出發點，是一顆愛護地球的初心，期盼透過有限生命，創造出無限價值。