王品旗下三家中餐廳 母親節推「美好食刻永留存」

母親節帶媽媽吃大餐已經成為許多家庭的重要活動，一起留下美好回憶，王品集團（2727）旗下「莆田PUTIEN」、「享鴨烤鴨與中華料理」、「丰禾 台味風味料理」，5／10、5／11連2天推出帶媽媽到全台門店用餐，即能獲得拍照並製作相框卡片驚喜小禮留念。

王品集團表示，即日起到5／31，帶媽媽到「藝奇日本料理」用餐，消費980元以上套餐，就款待明太子鮮蝦佐干貝一份，絕對能讓媽媽吃得滿意又開心。

慶祝每個重要節日，王品集團向來是許多顧客的首選，澎湃好吃的料理、更提供隱藏版貼心服務，帶媽媽到「王品牛排」、「西堤牛排」、「夏慕尼」用餐，現場能為顧客拍照並製作品牌相框照片。母親節期間還多樣贈菜好禮，像是即日起到5／29平日期間，到「王品牛排」用餐出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費2客套餐，款待「法式焗龍蝦」1隻（價值$1，320元）。

「莆田」、「享鴨」、「丰禾」在5／10、5／11連兩天，推出帶媽媽到品牌門店用餐，提供皇冠道具讓媽媽戴上，把儀式感拉到最滿，同仁也會協助拍照贈送特製品牌相框照片，留住與媽媽開心用餐時光。另外，即日起到5／18 ，到3大中餐用餐，出示瘋美食會員，即可收到三品牌加菜金各一張280元，於下次來店消費可折抵套餐外加點金額。