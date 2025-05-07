快訊

台幣開盤仍升值2分 「30元關卡保衛戰」今再度登場

3C致命／恐怖網路挑戰入侵兒少世界 台灣家長如臨大敵

「妻簽字求活路」宥勝爆離婚遷居 前經紀人發聲回應

王品旗下三家中餐廳 母親節推「美好食刻永留存」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
王品牛排、夏慕尼、西堤也提供拍照、送品牌相框，留住與媽媽開心用餐時光。圖／王品集團提供
王品牛排、夏慕尼、西堤也提供拍照、送品牌相框，留住與媽媽開心用餐時光。圖／王品集團提供

母親節帶媽媽吃大餐已經成為許多家庭的重要活動，一起留下美好回憶，王品集團（2727）旗下「莆田PUTIEN」、「享鴨烤鴨與中華料理」、「丰禾 台味風味料理」，5／10、5／11連2天推出帶媽媽到全台門店用餐，即能獲得拍照並製作相框卡片驚喜小禮留念。

王品集團表示，即日起到5／31，帶媽媽到「藝奇日本料理」用餐，消費980元以上套餐，就款待明太子鮮蝦佐干貝一份，絕對能讓媽媽吃得滿意又開心。

慶祝每個重要節日，王品集團向來是許多顧客的首選，澎湃好吃的料理、更提供隱藏版貼心服務，帶媽媽到「王品牛排」、「西堤牛排」、「夏慕尼」用餐，現場能為顧客拍照並製作品牌相框照片。母親節期間還多樣贈菜好禮，像是即日起到5／29平日期間，到「王品牛排」用餐出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費2客套餐，款待「法式焗龍蝦」1隻（價值$1，320元）。

「莆田」、「享鴨」、「丰禾」在5／10、5／11連兩天，推出帶媽媽到品牌門店用餐，提供皇冠道具讓媽媽戴上，把儀式感拉到最滿，同仁也會協助拍照贈送特製品牌相框照片，留住與媽媽開心用餐時光。另外，即日起到5／18 ，到3大中餐用餐，出示瘋美食會員，即可收到三品牌加菜金各一張280元，於下次來店消費可折抵套餐外加點金額。

帶媽媽到全台「藝奇日本料理」慶祝母親節，也有驚喜好禮，即日起到5／31，到店消費1客980元以上套餐，符合1位媽媽身分者，立即招待「明太子鮮蝦佐干貝」一份（市價$380）。還能品嚐期間限定春櫻饗宴，有主餐「雲朵和牛壽喜燒」、刺身「櫻鯛刺身盛宴」、先付「櫻花軟絲晶凍」和甜點「櫻花獺祭清酒冰淇淋」，熱愛日料的媽咪，快把握機會大快朵頤。

王品3大中餐母親節周末，推出帶媽媽到門店用餐，能獲得拍照並製作相框卡片。圖／王品集團提供
王品3大中餐母親節周末，推出帶媽媽到門店用餐，能獲得拍照並製作相框卡片。圖／王品集團提供
到王品牛排用餐出示和媽媽的合照，或LINE家庭群組畫面，消費2客套餐，款待法式焗龍蝦1隻。圖／王品集團提供
到王品牛排用餐出示和媽媽的合照，或LINE家庭群組畫面，消費2客套餐，款待法式焗龍蝦1隻。圖／王品集團提供
藝奇慶祝母親節，即日起到5/31，到店消費1客980元以上套餐‵，招待明太子鮮蝦佐干貝。圖／王品集團提供
藝奇慶祝母親節，即日起到5/31，到店消費1客980元以上套餐‵，招待明太子鮮蝦佐干貝。圖／王品集團提供

母親節 消費 王品集團

延伸閱讀

型男警爸料理挑戰賽 豐原警分局另類母親節活動

鋒面劇烈強降雨入夜才趨緩 大雷雨+東北風再擾母親節

滿馨祝福溫暖人心 高雄榮總母親節感恩音樂會

母親節優惠 中市運動中心推媽媽免費用健身房泳池

相關新聞

台幣急升震盪房市 專家：一好一壞影響 彷彿打了「安非他命」

台幣急升引發市場震盪，5日匯率一度升破29.6元大關，創1988年以來單日最大升幅，儘管6日匯價回落至30.28元，但熱...

高房價年輕人嘆買不起！台中這2區中古「預售一半價」

台中房市飆漲，預售案屢創新高，年輕族哀號「買不起」，思考轉戰中古屋。永慶房屋統計近一年台中各行政區預售屋和中古屋價差前十...

全台普及率第二的運動 跑步經濟2000億！「想跑更快」有多好賺？

清晨6點，台北福和橋下，鞋底踩地聲此起彼落，全民跑步熱潮已快速蔓延。3年內，全馬「破3」的跑者激增近八成，為什麼愈跑愈快？跑班如何成為一門生意？

新光三越下月改選 吳東進傳挺吳東昇續任董座

新光三越6月將改選董事，傳出三方角逐董事長，包括現任董事長吳東昇、總經理吳昕陽，以及新光金創辦人吳東進，不過據吳東進身邊...

企業永續獎 遠東SOGO勝出

遠東SOGO百貨自2015年啟動企業社會責任（CSR）元年以來，永續轉型十年，積極打造低碳營運、推動幸福職場及安心賣場、...

遠東SOGO催動綠色潮流 消費者青睞

遠東SOGO百貨在金管會2015年啟動首波CSR報告書規範時，即開始連續十年自主揭露績效，開啟全面轉型之路。過去EPS表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。