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高房價年輕人嘆買不起！台中這2區中古「預售一半價」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影
台中市區景觀。記者趙容萱／攝影

台中房市飆漲，預售案屢創新高，年輕族哀號「買不起」，思考轉戰中古屋。永慶房屋統計近一年台中各行政區預售屋和中古屋價差前十大發現，前2名的中區、西屯區，價差幅度高出一倍以上。

林姓年輕族說，中區、西屯區中古屋房價雖為預售對折，但房價仍偏高，以西屯區為例，中古屋單價也要3字頭，加上中古屋偏大，若屋況不好還要重新拉皮或整修，還需要一筆費用，不見得比買預售好。

永慶房屋統計，居榜首的中區，預售屋平均單價51.0萬元，中古屋24.9萬元，價差幅度達104.3%；第二名的西屯區預售屋平均單價73.2萬元，中古屋36.5萬元，價差幅度100.5%。居第三名的北區，預售和中古屋價差幅度達94%，居第四名的西區、居第五名的北屯也有七成的價差。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，台中市近年因重劃區、科學園區及捷運等議題發酵，預售房價快速攀升，中古屋房價未跟上預售房價漲幅，導致兩種產品價差顯著擴大。

陳金萍指出，中區發展較早，中古屋價格偏低，預售市場受益於重大建設加持，加上腹地小，產品稀有，促動預售房價飆升。西屯、北區、西區及北屯受惠於中科，以及水湳、7期、14期等熱門重劃區，並有捷運等議題，預售房價攀升快速。相對這4區中古屋在享有同等生活機能下，房價相對親民實惠，平均單價都在3字頭。

清水、烏日以及大里的預售單價也較中古屋貴逾4成，其中烏日的中古屋平均單價31.4萬元，較預售平均單價44.4萬元，相對實惠。陳金萍說明，烏日得益於三鐵共構，加上正在蓋台中高鐵娛樂城「D-ONE第一大天地」，高鐵特區預售漲勢快，中古屋房市集中在舊市區為多，拉大兩者的差幅。

台中市近一年中古屋與預售屋價差幅度前10行政區。圖／永慶房屋提供
台中市近一年中古屋與預售屋價差幅度前10行政區。圖／永慶房屋提供

房價 預售屋

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