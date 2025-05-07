富華新營收／4月合併營收1.06億年增332% 下半年推出120億新案

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

富華新（3056）公布4月合併營收1.06億元，月減40.4%、年增332%；累計前四月合併營收34.36億元、年增5,593.8%，主要受惠於「心之所向」造鎮案的餘屋持續入帳。

富華新在台中市北屯區廍子重劃區的「心之所向」造鎮案，基地面積達1萬1,330坪，總銷159億元，預售期間銷售一空，去年第4季起辦理交屋，挹注去年合併營收達127.54億元、年增7.3倍，創歷史新高，而全案餘屋已於4月全數入帳完畢。

富華新下半年將陸續推出二案，總銷合計120億元。其中，北屯區「太原路新案」，預計最快第2季末進場，基地位於太原路三段、祥順東路口，土地面積約645坪，規劃25至30坪二房為主力產品，單價站上5字頭，總銷20億元。

另位於水湳經貿園區中央公園首排「文商53地號」新案，全案仍在變更設計中，預計年底進場，此案基地面積649坪，規劃坪數可望落在30至40坪二、三房格局，面公園戶單價有機會站上三位數，全案總銷約100億元。

營收 重劃區

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