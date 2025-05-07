端午飄粽香 新悦花園酒店推五星極品廣式粽雙重好禮送

端午將至，粽香滿城，嘉義新悦花園酒店粵菜餐廳「頤粵軒」重磅推出「極品廣式粽」，四顆一組，由主廚團隊遵循正統廣式工法、純手工限量製作，選用多款頂級食材，層層堆疊經典粵味，讓每一口都吃得出真材實料與匠心精神。

即日起至5月11日前完成預購付款，即享限量雙重好禮，端午佳節送禮自用兩相宜。好禮一是嘉義三代老字號「錦龍醬園」極品辣椒醬1瓶；好禮二為新悦花園酒店專屬設計精美保溫保冷袋1個。

新悦花園酒店的招牌中餐廳「頤粵軒」，主打正宗新粵菜料理，擁有專業的環球廚神主廚團隊，以精湛手藝呈現道地粵式滋味，廣受在地與外地饕客推崇。

像招牌的嘉南稻草西施牛、大漠脆皮風沙雞、黃芥末金磚燒肉、北菇吉品鮑撈麵，手工港點鵪鶉溏心蛋燒賣、小龍奶皇流沙包、菠蘿流沙糯米滋、塔鄉煎蝦餅、楊枝甘玉露、古法杏仁茶等，從大菜吃到甜點，鮮活海鮮吃到手工港點，道道融合經典與創新。

此次推出的「極品廣式粽」，延續其高水準餐飲風格，採用正統廣式的做法，主要食材有日本進口栗子、北海道干貝、日本岩手縣的頂級吉品鮑、鹹蛋黃、花菇、油脂分布勻稱的五花肉等數十種食材，加上香氣足夠的荷葉，做出體型飽滿碩大、外型方正的廣式粽。飽滿餡料包裹Q彈糯米，荷葉清香撲鼻，吃得到粵菜的層次與細膩。

新悦花園酒店李哲維主廚也特別推出適合全齋者的「羅漢齋香椿素粽」四顆一組，採用多種鮮蔬與高級菇菌精製而成，清爽養生、風味獨特，讓素食也能吃得精彩。