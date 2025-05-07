企業永續獎／環球購物中心 奪ESG永續獎

Global Mall環球購物中心積極實踐永續，不僅開創多項零售業永續新標竿，同時也獲2025遠見「ESG企業永續獎」低碳營運組傑出方案肯定，今年首度入圍即獲獎。

Global Mall總經理陳依華昨（6）日出席代表領獎，為該組別唯一獲獎之百貨商場。陳依華致詞時表示，今年Global Mall邁入20週年，目前全台共有八家店，以提供日常生活便利跟幸福為出發，因此在推展綠色行動時，不只提供消費永續購物體驗，更希望能結合日常生活，以同心圓串聯方式，從商場本身到串聯館內品牌更進而擴大顧客參與度，讓永續種子深植到每個人生活。

她表示，此次獲得企業永續獎項，對於Global Mall一路推展永續作為是極大的肯定，更成為推動低碳永續商場的續航動力，期待下個20年能持續以永續力、服務力及創新力展現競爭力，帶給消費者嶄新體驗。

Global Mall自成立以來，秉持打造家庭日常幸福生活的宗旨，積極投入零售業革新提供全方位服務，更發揮綠色影響力，致力於打造「低碳健康永續商場」目標，全面推廣綠色日常，從商場推動低碳營運，運用科技智能管理系統有效達到節能減碳，並首創導入廚餘去化示範循環、建立循環經濟新模組，以及串聯館內品牌打造永續供應鏈。

Global Mall同時擴大社會參與度，成為百貨首家永續教育體驗場，規劃系列永續小學堂課程，設置二手紙袋回收站、寶特瓶回收機，並跨產業合作推動愛循環，運用商場閒置的建材變身成為偏鄉學校的圖書室、文史教室，讓永續不斷循環再生。

為深根ESG，Global Mall以「低碳健康永續商場」為目標，從推動商場節能減碳與資源循環利用做起，展開全方位低碳營運行動及善用科學數據檢視，使用大量環保再生建材減少廢棄物，運用科技系統落實照明設備、冷氣、電梯運轉管理，年節約450萬度電，並持續提升設備優化，有效減少能源消耗，不僅成為全台首家百貨通過SBTi科學減碳目標承諾、全台八店更於2023年起逐步完成溫室氣體盤查，建立完整的減碳數據基礎。

此外，Global Mall為百貨首創導入廚餘去化示範循環，2024年下半年開創性導入酵素處理創新技術，將廚餘轉化為穩定有機肥，於桃園A19店啟動示範計畫，不僅有效解決傳統廚餘處理造成的環境負擔，更展現卓越的減碳效益，每公斤廚餘可減少高達78 kg/CO2e的排放量，2024年試行期間，已成功處理逾1,500公斤廚餘，相當於6.5棵樹木的吸碳量，展現顯著的環境效益。