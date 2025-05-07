企業永續獎／統一超公益、教育 績效卓越

《遠見》ESG企業永續獎公布獎項得主，統一超商（2912）今年獲頒公益推動組、教育推廣組兩項楷模獎，以及綜合績效服務業組、樂齡友善組兩項績優獎，是今年零售業中獲獎最多的企業，顯示統一超商在永續發展及多元共融的具體成果備受肯定。

統一超商自2021年起已經連續五年獲獎，今年統一超商獲得「綜合績效」與「傑出方案」兩大評比項目共四個獎項肯定，該獎項創立至今，統一超商累計已獲得15座獎項。

此次在「綜合績效」服務業組獲績優獎肯定，傑出方案包括以「7-ELEVEN好鄰居送餐隊，鄉鎮助老暖食接力傳愛」、「教室外的永續素養學堂，跨域共融的社區好鄰居」專案分別獲得公益推動組和教育推廣組楷模獎；「7-ELEVEN打造友善DEI智齡職場」專案獲得樂齡友善組績優獎，展現推動永續不遺餘力精神。

統一超商建置全台最綿密的愛心送取餐與物資募集網絡，自2014年起推動「好鄰居送餐隊」，攜手門諾基金會、一粒麥子基金會、屏東基督教醫院、弘道老人基金會、天主教中華聖母基金會等公益團體，提供指定7-ELEVEN門市送、取餐服務，共超過30萬送取餐次。去年更創新推出「行動隨時取」數位取餐，讓社工與長輩不受限制，2024年共超過1.8萬數位取餐次。

統一超商2018年起即運用7-ELEVEN門市預購資源媒合公益團體，發起愛心物資募集，邀集消費者和供應商認捐，已照顧上百萬個家庭提供過節物資與餐食問題。

統一超商與財團法人統一超商好鄰居文教基金會共同實踐SDGs 4優質教育永續發展目標，2009年起於7-ELEVEN門市推動好鄰居同樂會，透過多元主題活動與手掌繪本設計等，將全台門市打造成教室外的永續學堂，迄今共舉辦超過10萬場次「好鄰居同樂會」。

另外，2014年起深入校園推動「閱讀勵學」專案、2020年發起青年永續扎根計畫等永續校園行動，去年攜手社會企業5% Design Action及凱絡媒體推動「永續股長校園行動計畫」，榮獲行政院國家發展委員會與教育部指導的《永續教科書─ 2025永續教育行動評選》「官方年度主打企業」之殊榮。