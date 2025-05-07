企業永續獎／永豐餘循環經濟 傳產楷模

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
永豐餘獲頒「綜合績效-傳統產業楷模獎」，金管會主委彭金隆（左）頒發獎項給永豐餘投控董事長葉惠青（右）。永豐餘投控／提供
永豐餘獲頒「綜合績效-傳統產業楷模獎」，金管會主委彭金隆（左）頒發獎項給永豐餘投控董事長葉惠青（右）。永豐餘投控／提供

永豐餘（1907）致力推動循環經濟，在昨（6）日舉行的第21屆《遠見》ESG企業永續獎典禮受到雙重肯定，獲頒兩個獎項。永豐餘以醣經濟為本，轉型氣候科技產業，拿下「綜合績效組-傳統產業楷模獎」；子公司中華紙漿積極提升綠色能源使用效率，獲得「低碳營運組-績優獎」。

永豐餘以循環再利用為執行方針，本著「醣經濟」理念，從農廢造紙持續拓展纖維材料的創新應用，並以技術加值轉化為能源，成為台灣生質能發電的先驅，具體實績包含木質素汽電共生與沼氣發電，達到創能與減碳效益。

永豐餘2024年單位營收碳排密集度較前一年下降逾3%，2024年台灣生產據點的替代燃料及生質能源投入超過50%，節電6,200萬度、節汽6.5萬公噸，減碳近5萬公噸CO2e。

永豐餘投控董事長葉惠青表示，獲頒「綜合績效-傳統產業楷模獎」對永豐餘有莫大鼓勵，評審肯定永豐餘學院院長何壽川在醣經濟的布局和遠見，集團以陽光、空氣、水相關的永續光合作用做為事業發展主軸，朝向氣候科技產業前進，落實全循環經濟。未來將繼續發展非塑材料、智慧能源、AI數位轉型，並與其他企業和政府機構共好，為台灣社會創造更大價值。

華紙將森林固碳、紙漿生產、紙製品製造與廢棄物循環利用緊密結合，在減碳、減塑與減廢成效等做出貢獻。此次拿下「低碳營運組-績優獎」，證實纖維原料可再生趨勢不僅是淨零時代的關鍵產品，透過生物技術與高效率發電設施產生龐大生質能源，為台灣綠電發展開創一條可行道路。

為落實低碳營運，華紙藉由產業特性打造永續循環系統，2024年自發自用的再生能源及綠色能源占比已逾50%。華紙董事長黃鯤雄指出，華紙是綠色產品的供給者，也為氣候變遷問題提供解方，獨特的固碳產業鏈，透過使用再生能源，搭配創新技術，在永續浪潮中站穩腳步，開創綠色環保新格局。

永豐餘 華紙

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