企業永續獎／亞泥多面向減碳 贏得肯定

亞洲水泥（1102）昨（6）日宣布，正式通過國際科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）2030年1.5°C減碳目標承諾。亞泥推動涵蓋製程、能源、產品及治理的多面向減碳策略，並整合跨部門協作機制，導入永續和氣候風險評估與碳管理工具，實現2050年淨零排放，展現產業轉型的堅定決心與行動力。

亞泥是同業中每年穩定達成減碳承諾的企業，甚至超前達標。根據最新盤查結果，亞泥在2024年提前達成原訂2025年第一階段目標。亞泥協助地方政府與民間企業處理各類廢棄物，建構資源再利用流程，將廢棄物轉化為水泥製程中的替代原料與燃料，創造兼具環保效益與經濟價值的循環模式。

亞泥率先建置全系列水泥產品的碳足跡資料，回應市場對高品質低碳建材需求，其中墁砌水泥創業界最低碳標籤紀錄。針對碳捕捉再利用（CCU）技術，亞泥與國內外研究單位合作開發負碳材料，提供混凝土與預鑄業者使用，串聯低碳價值鏈，拓展更具規模與系統性的氣候解方。

亞泥今年再榮獲《遠見》雜誌「ESG企業永續獎」綜合績效組績優獎。亞泥副總經理余東霖表示，永續是企業面向未來的系統工程，亞泥以行動證明，展示全方位的永續競爭力。

亞泥並強化董事會運作與風險管理，透過誠信經營與資訊透明制度提升組織韌性；訂定追蹤各項永續績效指標，確保ESG行動與企業營運深度整合。推動與地方深度連結的多元計畫，如開辦部落課輔班與族語教學，讓知識走進社區，深耕文化保存；與花蓮縣秀林鄉公所簽署《災害防救相互支援協定》，是首批加入「防災協作計畫」的企業夥伴。

亞泥強調，以「做得到、看得見」的實績證明永續不是口號，更是落地實踐的能力，將秉持前瞻視野和務實作法，與世界接軌、與地方同行，成為引領綠色轉型、達到共榮共好的典範企業。