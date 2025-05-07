遠東SOGO催動綠色潮流 消費者青睞

遠東SOGO百貨在金管會2015年啟動首波CSR報告書規範時，即開始連續十年自主揭露績效，開啟全面轉型之路。過去EPS表現是用來衡量企業獲利能力的指標，現在ESG表現成為消費者選擇遠東SOGO的重要依據。

根據遠東SOGO最新顧客滿意度調查，有六成消費者能夠接受綠色溢價，即使價格較高，也願意在遠東SOGO購買品質更好的綠色商品或永續服務，讓遠東SOGO能帶動綠色消費潮流，朝淨零目標穩步邁進。

遠東SOGO鎖定「節能減排」、「永續消費」、「循環商模」為淨零三大策略，攜手上中下游利害關係人，開展多項環境行動方案。2022年成為亞太區第一個加入國際倡議EP100的百貨，承諾將能源生產力提升50.52%，到去年底已達標八成；且2018年起，歷年來節電已累積1.12億度。

為表達氣候治理決心，遠東SOGO率全台大型連鎖百貨之先，遞交SBT科學基礎減量目標承諾書，向最具挑戰性的範疇三碳管理邁進，同時連兩年舉辦「關燈1小時」節電倡議，660家專櫃品牌與供應商同時間關閉辦公室及全台門市近千據點的非必要燈源，今年關燈行動將第三度舉辦，並擴大號召所在商圈店家響應。

遠東SOGO積極推廣永續消費，每年以兩大檔期、七大指標嚴選永續商品，創建「SOGO Sustain好物好選」識別系統，全年觸及百萬人次。為響應政府淨零綠生活，連五年舉辦「宅料理競賽」，累計向7,500萬人次推廣健康飲食與低碳料理概念，活動今年將更名為「永續飲食料理競賽」，聚焦永續食材的選用、節能烹調手法，讓飲食成為推動世界永續的動力。