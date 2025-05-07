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企業永續獎 遠東SOGO勝出

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東SOGO永續轉型十年，董事長黃晴雯（右）率領團隊締造永續佳績。遠東SOGO／提供
遠東SOGO永續轉型十年，董事長黃晴雯（右）率領團隊締造永續佳績。遠東SOGO／提供

遠東SOGO百貨自2015年啟動企業社會責任（CSR）元年以來，永續轉型十年，積極打造低碳營運、推動幸福職場及安心賣場、跨界串連永續生態圈，於ESG（環境、社會、公司治理）三大面向以諸多作為領先業界，昨（6）日在第21屆《遠見》ESG企業永續獎頒獎典禮獲頒綜合績效類服務業首獎，是第一個獲得綜合績效類首獎的零售業者。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，《遠見》2005年舉辦第一屆CSR企業社會責任獎，為全球華人媒體最早推動CSR暨ESG評鑑，歷史悠久、具公信力，被公認為最難拿的企業永續獎。遠東SOGO非雖上市櫃公司，但始終以「超越法規」、「超前部署」來自主管理，本次獲得綜合績效首獎，不僅是對遠東SOGO十年來力行永續的肯定，更對不受法規規範、但自願承擔永續責任的企業具有指標意義。

2024年國內零售市場成長放緩，遠東SOGO仍交出年營收525億元的亮麗成果，並以低碳營運、幸福職場、優質服務、社會關懷等績效獲得36個國內外永續獎項，累計至今已獲225個大獎。

疫後各行各業人力短缺，遠東SOGO端出百貨最高薪、連續四年調薪，薪酬含獎金超越同業39%。為提高職場性別意識，安排主管全數上性別友善課程，一般同仁也有七成完訓，並為女性同仁新增褲裝。為創造友善生育的勞動環境，提供育嬰縮短工時假八成薪，以及職務代理人60％的工作津貼。

遠東SOGO是第一個通過ISO45001職業安全衛生管理系統的百貨業，以接軌國際的職安衛管理，輔導餐飲專櫃通過GHP食品良好衛生規範，以及飲用水與冰塊檢驗全數合格。餐飲專櫃與遠東SOGO簽約時，要附上效期、金額足夠的保單，提供消費者與員工安全的後盾。

2024年遠東SOGO社會共好具代表性的是擘劃大東區生活圈，攜手台北市政府改造忠孝館後方瑠公公園廊帶，拓寬人行道，增設休憩空間與無障礙活動空間，並串連信義區與東區商機。

SOGO 職場

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