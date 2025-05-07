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新光三越改選 3方競逐董事長

聯合報／ 記者陳佩嘉／台北報導
新光金創辦人吳東進。(本報資料照片)
新光金創辦人吳東進。(本報資料照片)

新光三越今年進行董事改選，傳出三方角逐董事長，包括現任董事長吳東昇、總經理吳昕陽，以及新光金創辦人吳東進。但吳東進身邊友人透露，吳東進希望打安全牌，支持老四吳東昇續任董事長。

不過，市場上仍傳出多種版本，包括由吳昕陽升任董事長，吳東進擔任董事長，以及吳東昇續任董事長。業界也盛傳，吳東進家族在「新新併」之後，已退出金控經營第一線，日前新光金前總經理吳欣儒大量申讓持股，吳東進未來是否讓子女進入新光三越，也留下伏筆。

據了解，新光三越今年董監改選之所以白熱化，關鍵原因就在於「新新併」後，新光三越可能躍居新公司的第二大股東，在台新新光金控居舉足輕重地位。

依照新光金公布的前十大股東名單，新光三越的持股百分之三點五三，僅次於新光醫院百分之三點六，居第二大股東，在新光金有一席董事，未來新光金與台新金進行換股合併後，新光三越將因此在台新新光金控中，居關鍵地位，將可推派董事席次，進入新金控董事會，發揮影響力。

據了解，現在持股逾四成的日系股東三越伊勢丹的意見，將是重要參考，由於新光三越下周將舉行董事會，預料該會議將討論股東會相關議案，日方對於新任董事長的意見，將是董事會重要參考。

新光三越兩年前改選時，新光集團老大吳東進力挺老四吳東昇，老三吳東亮因為力挺吳昕陽，形成兩派互槓，最後雖然上演「叔姪大和解」，由吳東昇拿下董事長，但吳東亮仍表達反對立場。

而在吳東昇出線後，也傳出，在兩年三個月任期過後，應該要由新光集團的第三代接棒，市場預期應會由吳昕陽接手。不過針對日系股東是否真的表達要由第三代接手，吳東進友人表示，並沒有這項說法。

由於吳東進已八十歲，對於市場傳出吳東進將出馬角逐新光三越董事長，友人認為，並沒有此事，因為新光三越台中店意外，現在正積極希望復電、恢復營業，吳東進方希望打安定牌，維持現有的人選是最好的安排，也就是吳東進仍力挺吳東昇續任。

不過，因為六月改選在即，新光三越下周開董事會，屆時日方董事將出席，共同商討股東會議事項目，預料日方股東會在該場會議表達立場，目前台灣大股東希望在日系股東表達立場後再進行協商。

新光三越董事會有三席執行董事，包括吳東昇、田中豊彥、吳昕陽；非執行董事十席，包括吳東進、吳東亮、吳昕達、吳昕恩、林伯翰、細谷敏幸、牧野欣功、吉田正輝、額田純嗣、榎本亮；監察人則有三席。

台新新光金控 吳東進 股東會

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