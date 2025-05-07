新光三越下月改選 吳東進傳挺吳東昇續任董座

新光三越6月將改選董事，傳出三方角逐董事長，包括現任董事長吳東昇、總經理吳昕陽，以及新光金（2888）創辦人吳東進，不過據吳東進身邊友人透露，吳東進希望打安全牌，支持老四吳東昇續任董事長。

另外，業界也盛傳，吳東進家族在新新併之後，已退出金控經營第一線，日前新光金前總經理吳欣儒更大量申讓新光金持股，吳東進未來是否讓子女進入新光三越，留下伏筆。

依照新光金公布的前十大股東名單，新光三越的持股達3.53%，僅次於新光醫院3.6%，居第二大股東，在新光金有一席董事。未來新光金與台新金（2887）換股合併後，新光三越將在台新新光金控中居關鍵地位，可推派董事席次，發揮影響力。

圖／經濟日報提供

據了解，現持股逾四成的日系股東三越伊勢丹的意見，將是重要關鍵。新光三越下周舉行董事會，日方董事將出席，討論股東會相關議案，預料將表達立場，目前台灣方股東希望在日方股東表達立場後，再來協商。

兩年前新光三越改選董事時，新光集團老大吳東進力挺老四吳東昇，老三吳東亮因力挺吳昕陽，兩派互槓，最後上演「叔姪大和解」，由吳東昇拿下董事長，但吳東亮仍表達反對立場。

先前市場也傳出，日方希望在吳東昇本屆任期後，改由新光集團的第三代接棒，市場預期由吳昕陽接手。不過吳東進友人表示，日方股東並沒有這項說法。

吳東進已年屆80歲，針對市場傳出吳東進將角逐新光三越董事長，友人表示沒有此事，因為新光三越台中店氣爆意外，現在正積極復原中，吳東進希望打安定牌，維持現有的人選是最好的安排，也就是吳東昇續任。

新光三越董事會共有三席執行董事，執行董事包括吳東昇、田中豊彥、吳昕陽；非執行董事十席；監察人則有三席。