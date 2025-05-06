台中14期最熱戰場現身 洲際段「金牌大道」建商卡位戰

台中14期重劃區正值開發高峰，已成為全市建商卡位最密集的戰略重點區域。隨著漢神洲際購物廣場即將開幕、台中巨蛋主體工程持續推進，「洲際段」的推案規模與市場熱度明顯升溫，近期包括舜元、惠宇、亞昕（5213）、宏璟（2527）與鼎固（2923）等品牌建商皆啟動新案佈局，一舉一動備受矚目，儼然已是市場關注的焦點街廓。

其中，舜元建設即將公開的洲際段新案，尚未正式亮相，即已引發高度關注。該案為區域內唯一同時臨崇德十九路與有「金牌大道」之稱的洲際路綠園道，亦為洲際段首宗千坪獨棟超高層住宅大樓，主打3至4房格局，並於公設空間融入運動主題設計，推出與當地生活節奏契合的「三球野奢宅」概念。

舜元近年於14期及周遭生活圈，陸續推出「知了」、「知茵」、「境朗」等案，皆累積良好銷售與口碑，此次洲際段案亦被視為續寫品牌新頁的標竿之作。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，洲際段已是目前14期最熱的區域，尤以洲際路為代表性主幹道，不僅具備良好景觀與棟距條件，其東西兩端更銜接台中巨蛋與漢神洲際百貨兩大地標建設，地段優勢鮮明。

盤點目前洲際路首排，已公開或動工的個案包括「豐邑ONE+」、「協勝洲際ONE」、「敦泰一境」與泓瑞洲際段案，其中多案設有沿街店面規劃，持續為區域挹注生活感，也使整體發展潛力更加值得期待。

進一步觀察洲際段開發動態，宏璟與鼎固合作的247、248地號聯開案，總銷估達120億元，為目前區段規模最大的新案，已取得建照並啟動工程，採先建後售；亞昕「嶼森-之森」也將在今年登場，惠宇亦持續拓展在地布局，預計將推出品牌於洲際段的第二案，進一步擴大佈局規模。

在土地市場方面，建商卡位同樣積極。除了在地的磐興建設之外，達麗建設（6177）近期已二度於洲際段購地；大陸建設、亞昕、寶佳等北部重量級開發商也持續加碼，使洲際段成為14期中交易最活躍、佈局最集中的街廓之一。

此外，遠雄洲際段78、大毅536等基地也已進入規劃階段，預計一至二年內將陸續釋出，區域供給量持續擴大。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，14期的低密度開發條件，為生活品質奠定良好基礎。隨著交通、建設與人口紅利陸續到位，區域發展已突破「紙上談兵」階段，邁入居住價值兌現的「現在進行式」。