職場教練課／駕馭AI工具 別被幻覺騙

自從2022年底AI人工智能Chat GPT橫空出世後，各家科技公司陸續推出各種應用AI軟體，造成一股旋風，AI功能愈來愈強大。我們都難以預測它的未來發展，那上班族的角色與功能在那裡？

AI的強大功能就如同金庸武俠小說中的倚天劍、屠龍刀，好比好萊塢漫威電影中美國隊長的盾牌，或是雷神索爾的雷神之鎚。

倚天劍屠龍刀、美國盾牌與雷神之鎚再厲害，如果自己的外功與內功不夠深厚，即使這些超強武器放在我們面前也拿不動，即使耍得動，也無法發揮它的強大功能。

人類發明各種工具，是為了彌補人類生理的限制，減輕我們的勞力付出，例如：汽車延伸我們出行的距離，望遠鏡讓我們看得更遠，這些工具，都為了延伸輔助人類各種器官能力，但我們仍透過其他方式，包括跑步、游泳、打球來鍛鍊自己的體能，我們不會因有各種機器工具的幫忙，就讓自己雙腿、視覺、聽覺各種器官頹廢退化。

因此，鍛鍊腦袋仍得自己來。AI無法取代我們的大腦，是延伸輔助我們大腦的極限與不足，我們仍得不斷學習與思考，才有更好的能力來駕馭使用AI。

AI誕生至今才兩年，現在已經有了「AI幻覺（AI Hallucination）」這個新名詞誕生。

AI幻覺是指人工智慧系統在生成內容時，因訓練資料的限制或提問時提示詞的模糊，或是我們給AI餵養了不實資料與其他種種原因。AI會一本正經地告訴你一個錯誤的答案，讓你信以為真，結果根本是在胡說八道。

例如：你問AI：「世界上最高的人是誰？」結果AI自信滿滿地回答了一個名字，還附上了詳細的身高與背景資料。但當你去Google搜尋時，發現世界上根本沒有這號人物。

這些資訊可能看似合理，但實際上是錯誤、誇大或根本不存在的。這些誤導性資料造成的「AI幻覺」，會讓我們對真實世界產生誤判，真假難辨，所謂的「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，以後會造成各種信任危機，商業危機等，社會就混亂了。

使用AI的倫理與法律，有待建立，科技與人性的平衡將會是我們須面對的重要課題。

AI提供很多資料，但這些資料不能變成上班族的知識與智慧。自己仍得有能力辨識與消化。

最後，引用人氣作家萬維剛老師對AI的叮囑，AI有以下不能取代的我們的地方：

一、AI能夠生成標準化文本，但不能替代你的個性化表達。

二、AI能幫助你填補知識空白，但不能保證所有資訊都絕對正確。

三、AI能加速資訊整理和篩選，但不能快速程式設計你的大腦。

四、AI能提供決策建議，但不能承擔決策責任。

五、AI能把理論用於不同的應用場景，但不能取代人的獨立意志和真實體驗。