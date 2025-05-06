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台新藥與Almac Discovery簽協議 引進雙特異性抗體藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台新藥（6838）6日宣布，與總部位於北愛爾蘭、以研發為導向的藥物開發公司Almac Discovery簽訂獨家授權協議，取得其首創雙特異性抗體藥物複合體（ADC）ALM-401在特定EGFR與ROR1雙重表現的實體腫瘤治療領域的全球商業化獨家權利。

台新藥表示，Almac Discovery專注於蛋白質穩定調控、與次世代抗體藥物複合體的開發。其研發產品線涵蓋臨床前與臨床階段，橫跨小分子與大分子藥物，並與全球專注研發的生技與製藥公司進行合作與授權，推動產品進展。本次授權協議包括簽約金及開發里程碑款，並於藥品獲准上市及上市後銷售階段提供額外收益條件。

ALM-401的核心是一種創新的雙特異性抗體，抗體為單鏈結構設計，使其分子量可以更小。這項關鍵特性有望提升對表位的結合能力與腫瘤穿透性並可望簡化製造流程。抗體藥物複合體ALM-401已在多種實體腫瘤模型中（如非小細胞肺癌）展現出可以持久且穩定地縮小腫瘤效果並能誘發出顯著的「旁觀者效應」可望有助於進一步提升整體治療效益。

ROR1（Receptor tyrosine kinase-like Orphan Receptor 1）是一種胎兒期發育中表現的受體蛋白，在成人正常組織中幾乎不表現，但在多種癌症如肺癌、乳癌與血癌中異常表現。由於其低背景表現與腫瘤特異性，ROR1被視為極具潛力的抗癌靶點。透過靶向ROR1的抗體或抗體藥物複合體（ADC）可選擇性殺死腫瘤細胞，降低對正常細胞的傷害，提高治療安全性與效果。

台新藥總經理兼執行長許力克表示：「我們很高興有機會將ALM-401納入我們的開發管線。這項創新的次世代ADC產品契合我們的企業策略與資源佈局，並有潛力為全球癌症患者提供具差異化的新療法。我們期待與Almac集團緊密合作，攜手推進該項目前進臨床試驗、商業化及未來的各階段發展。」

Almac Discovery總裁暨董事總經理Stephen Barr表示：「我們很高興能通過台新藥對次世代ADC候選藥物所設定的嚴格篩選標準。本次合作協議將有助於該分子由台新藥主導順利推進至臨床評估階段。」

台新

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