東元電機榮獲《遠見》ESG 企業永續首獎 永續經營實力獲高度肯定

東元電機（1504）6日宣布，於《遠見》雜誌第21屆企業ESG獎頒獎典禮中，憑藉在環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）各面向的卓越表現，首度參與評選即榮獲「綜合績效組－傳統產業首獎」之最高殊榮。此獎項不僅肯定東元電機深耕永續經營的堅實成果，亦彰顯其在全球電氣化、智能化及綠色能源領域的領導決心。

東元電機總經理高飛鳶親自出席領獎時表示：「對東元而言，永續不是一項額外的任務，而是企業經營的核心。這份榮譽是對所有東元人長期努力的肯定，未來我們將持續以具體行動，攜手社會各界共創更美好的永續未來。」

在董事長利明献的領導下，東元電機確立「成為全球電氣化、智能化及綠色能源的核心發展驅動者」的企業願景，將永續理念深植於營運策略。環境面向上，東元積極推動全球事業體淨零排放，目標於2050年實現全集團淨零。目前，透過廠房減碳與設備綠化，低碳產品銷售佔比已高達73.8%。

東元更導入內部碳定價制度，以每噸新台幣1,600元為基準設立「內部碳基金」，全力支持低碳創新研發，並加速再生能源建置，2024年於美、中兩國新建5.3MW太陽能設施，全球累計建置容量達15.046MW，穩步朝向2030年再生能源發電量占總用電30%的目標邁進。

社會責任方面，東元電機重視與利害關係人的夥伴關係，並透過旗下科技文教基金會長期投入社會回饋與人才培育。基金會主辦的「淨零碳排科技國際競賽」去年吸引全球13國、近千位師生參與，有效擴大東元的國際永續影響力。

公司治理層面，東元電機董事會下設「公司治理及永uskal委員會」，由高階經營團隊即時掌握永續趨勢與風險，強化戰略佈局與決策韌性。卓越的治理成效使東元連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數，並在新興市場機電類股中榮登ESG評鑑第一名；同時五度入選標普全球永續年鑑（S&P），躋身全球Top 1%永續企業之列，展現其在永續治理與國際競爭力上的領導地位。

東元電機遵循「B2B2S」（Business to Business to Sustainability）理念推動ESG實踐：從企業自身（Business）出發，強化低碳循環營運，優化員工福祉與治理透明度；進而攜手客戶與供應商（Business），共創低碳價值鏈；最終實現對社會（Sustainability）的正向影響，透過前瞻性的社會投資與人才培育，擴大永續影響力與經濟動能。