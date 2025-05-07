淨零研討會 逾百人交流

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所、清華大學攜手合作辦理「淨零轉型與工業去碳」研討會，吸引超過100位產業人士與會交流。證交所表示，將持續配合主管機關推動企業永續發展政策，並積極整合資本市場中的參與夥伴資源，共同建構ESG生態系。

「淨零轉型與工業去碳」研討會主要分享國內外氫能與燃料電池產業發展趨勢、微藻碳捕捉技術與產業應用、生物負碳及碳循環經濟等多項工業去碳技術，透過研討會的交流，剖析我國產業在淨零轉型與工業去碳之挑戰與機會。

證交所代表致詞時表示，作為資本市場的重要平台，證交所持續積極整合資本市場中的參與夥伴資源，亦積極與大專院校和NGO機構合辦氣候變遷及淨零減碳等工作坊及教育訓練課程，以提升公司的永續知識，為台灣淨零轉型的人才庫注入活水。

清華大學資深副校長戴念華致詞時提及，企業邁向淨零轉型的目標，除第一步完成碳盤查外，要如何依各產業選擇低碳、減碳及負碳技術，甚至將碳轉換成商品，都需要對於淨零科技及方案有更深刻的了解，清大將持續與證交所合作，辦理推廣教育課程，提升台灣企業永續競爭力。

證交所 資本市場

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