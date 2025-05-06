網家換簽證會計師事務所 啟動子公司赴日上市計畫

網路家庭（8044）6日舉行董事會，並決議更換會計師事務所及簽證會計師，由安侯建業聯合會計師事務所改為資誠（PwC）聯合會計師事務所。網路家庭指出，主要是因應子公司規劃赴日上市，參考過往台灣企業赴日上市時所合作之簽證會計師事務所經驗，借重PwC在日本市場的專業與實務經驗；同時為提升審計效率並強化作業協同，集團之審計作業也委由PwC辦理。

網路家庭旗下金融科技事業子公司日商21st Financial Technology Co., Ltd.（21KY）去年底加入日本東京證券交易所（TSE）旗下的TSE亞洲創業中心，規劃在日本掛牌上市，並且開始進行組織調整，網路家庭前財務長周磊已經辭去財務長，轉為21KY的專任財務長。網路家庭指出，子公司開始IPO的籌備程序，也出現有律師、顧問、券商諮詢等費用產生。