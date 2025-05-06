檢調搜索 愛山林：配合調查、公司營運正常

中央社／ 台北6日電

不動產代銷業者愛山林今天公告，法務部調查局今天至公司進行相關調查，依法配合協助調查，並依規定發布重訊。愛山林強調，公司營運正常，此事對財務、業務並無重大影響。

檢調獲報，愛山林祝姓董事長於102年辦理對策略性投資人私募發行普通股時，涉嫌違反證券交易法。台北地檢署今天指揮調查局兵分23路搜索，並約談祝男等18名被告及2名證人說明。

檢調獲報，祝男於102年間辦理愛山林公司對策略性投資人私募發行普通股期間，涉嫌違反證券交易法財務業務文件內容不實、操縱股價、特別背信，並違反洗錢防制法洗錢等罪嫌。

洗錢防制法 調查局

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