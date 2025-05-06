泓德能源再寫日本布局新里程 連兩年奪標長期脫碳素儲能市場

泓德能源（6873）繼去年成為首家進入日本長期脫碳素儲能系統容量市場的台灣企業後，今年再度成功取得五件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW（總電池裝置容量約1.5GWh）。連續兩年成功得標，進一步提升台灣能源企業於日本市場的能見度與信賴度。

回顧2024年，泓德能源首次挑戰儲能系統容量市場即成功取得二件標案，得標容量達73MW（儲能裝置容量為97.9MW），案場分別位於日本近畿三重與九州福岡，預計2027年上線。今年日本長期脫碳素儲能系統容量市場中，儲能類別的總得標量約為1.37GW（10億瓦），其中泓德能源以共約300MW（百萬瓦）的儲能裝置容量得標，佔整體競標案件約20%，並再度成為今年唯一以大規模容量案件得標的台灣企業。新得標的5座案場遍佈青森、福島及北海道，其中最大規模近100MW，並可取得日本政府長達20年的補貼支持，進一步奠定參與日本電力交易市場的基礎。

泓德能源目前在日本的光電與儲能的長期開發目標超過3GW，包含約400MW光電及2.6GW儲能規模，並結合結合電力零售、能源管理與聚合技術，持續拓展多元化的電力服務。

泓德能源表示，除連續兩年於日本長期脫碳素市場取得佳績外，近期也有多項重要進展，包括與日本東急不動產共同投資的群馬縣儲能案場，今年也獲東京都政府提供約新台幣2.6億元（約11.9億日圓）補助金，預計2028年初完工營運。此外，與Brawn Capital合作投資的北海道札幌市50MW儲能專案「Project Hikari」，也預計將於2025年底正式併網。

泓德能源更積極在日本當地拓展多元戰略合作關係，不僅與日本三菱電機共同設立合資公司推動日本能源資源聚合業務，更獲三菱電機參與首次私募投資約新台幣6.8億元，取得泓德能源3.06%的股權，躍居公司前十大股東。未來泓德能源將持續深化日本市場布局，攜手更多國際夥伴推動日本能源轉型，並將成功經驗拓展至其他海外市場，帶動全球智慧能源轉型。