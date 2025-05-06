亞航獲中科院授權中型無人機技術 搶攻中大型無人機產製與維修市場

隨著無人機成為全球新興產業重點，亞航（2630）正式跨足無人機領域，日前公布獲國家中山科學研究院授權「中型無人機複材機體製造」技術，並取得完整授權藍圖與技術文件，授權期間為五年，成為全國首家取得中科院無人機技術授權的民間指標性企業。

此項合作不僅為亞航奠定技術研發的堅實基礎，也象徵中科院對其專業實力與發展潛力的高度肯定。事實上，亞航早已是中科院認證合格的無人機維修廠商，具備深厚的維保經驗與工程能量。本次技術授權將進一步加速亞航在無人機整合製造、組裝與後續維修的全方位布局，強化公司於中大型無人機市場的競爭優勢。

亞航自112年4月26日正式進駐嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」以來，積極延攬無人機領域專業人才，投入研發與製造，展現出對無人機產業長期深耕的企圖心。有別於市場上多數廠商競相搶攻小型無人機應用，亞航選擇聚焦中大型無人機領域，並將潛在市場鎖定於政府機構、民間企業及海外市場，應用範疇涵蓋海岸巡防、森林復育與巡守、經濟活動調查、災害監控與環境保護等多元場景，展現高度拓展性與發展潛力。

亞航表示，此次技術移轉不僅有助於縮短產品開發週期，也能有效整合所需功能技術，提升無人機自主研發與整合能力，進一步朝提供設計、產製、維修一條龍服務邁進。透過累積研發能量、強化設備資源與專業人才培育，亞航將持續爭取中科院委託製造合約、國內外商用客戶合作機會，為台灣打造具備國際競爭力的無人機供應鏈核心。

展望未來，亞航期許能在無人機領域穩健立足，創造更多高附加價值的應用場域與海外訂單，推動產業升級與轉型，朝向具韌性、可持續的國際級無人機品牌邁進。