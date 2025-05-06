桃園鐵路地下化進度逾三成 鐵道局：重要設施陸續啟用

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，整體進度已達32.63%。鐵道局指出，該計畫北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，路線全長17.9公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站。其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23站共構，通車後將可有效串聯機場捷運及桃園捷運路網，大幅提升整體軌道路網運輸效能。

鐵道局表示，桃地計畫工程規模龐大且工序界面繁複，部分既有車站站體、月台及軌道需配合新建及遷移。鐵道局坦言，營建市場原物料上漲及勞工短缺確實對工程帶來嚴峻挑戰。為不負民眾期待，採取彈性發包策略，分階段推動工程。自2021年起，已完成8件臨時軌先期工程發包施工，並陸續完成平鎮車站路段、中路車站路段、中壢車站路段、桃園車站路段及中原車站路段等主體工程發包作業。

在持續推進工程的同時，配合進度亦陸續啟用多項重要設施，包括2024年6月啟用中壢臨時前站、11月啟用鳳鳴臨時站，今年4月則是完成中壢前站女廁增設啟用。後續尚有內壢站新建跨站天橋，預計今年底啟用，平鎮臨時站則預計明(2026)年10月啟用。

鐵道局指出，中壢車站為台鐵第三大運量車站，日運量逾4萬7,000人次。原臨時站雖設有公廁，但因採進出分流設計，出站旅客可用廁所數量較少，導致部分時段女廁前出現排隊情形。為提升女性旅客候車舒適度，特別在出口補票房旁增設女廁及親子廁所，並兼顧明亮度、空調、防火時效與安全警報設備，目前已於4月30日啟用，以實際行動回應民眾期待。

桃地計畫正邁向全面施工高峰期，鐵道局強調，施工期間將持續要求各單位落實交通維持與環境保護措施，降低對民眾日常生活的影響。此外，未來工程推動尚須與地方政府密切協調，鐵道局將與桃園市政府及新北市政府持續合作，在兼顧安全與品質的前提下，全力朝完工的目標努力。