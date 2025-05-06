嘉義市黃金地段每坪破50萬元 看好前景又有業者購地投資

中央銀行房市信用管制打房措施，加上美國對等關稅不確定因素衝擊，當前房地產市場「價穩量縮」，嘉義市承億建設近日在東區林森國小附近，砸3.2億元，成功整合近2300坪精華地段，展現對房市趨勢判斷與集團資源整合力，反映企業對嘉義發展信心，成為市場少見正向開發指標。

市府地政處說，這塊逾2千坪基地，位在東義路156巷以南、東義路及義教東路以東、林森東路319巷以北（鐵道），承億以3.2億購買，換算每坪14萬元，符合市場行情，經查，承億購地還未申請所有權移轉登記，目前還無實價登錄資訊，元月至今部分建商持續推建案，但預訂建案件數萎縮。

根據樂居不動產最新統計，嘉市住宅大樓2024年第1季平均成交單價達32.45萬元，年漲幅高達59.54%，遠超全台平均水平，其中市心黃金地段突破每坪50萬元，市場聚焦兼具核心地段與產品實力建案，品牌建商的保值與稀有性日益受到重視。

受惠台積電在嘉義園區蓋封測廠，加上華泰名品城高鐵嘉義特區蓋大型購物商場，嘉縣市生活圈新建案房價站穩3字頭，邁向4字頭，去年嘉市公辦都更國城「嘉義都更好」、在地承億「新榮序」推案成交5字頭，看好嘉義房市，承億再砸3.2億元，整合東區2280坪土地，深耕嘉義。

「我們相信，真正好建築應與城市對話、與住戶共成長。」承億建設總經理李佳昕說，這不僅是一次土地整合與開發，代表承億品牌積極參與城市未來、實踐美好生活願景重要一步。嘉義房市已從價格驅動階段，邁入由地段價值與產品內容雙軌驅動的競爭新局，市場對品牌開發商的期待與標準同步提升。

李佳昕指出，這次承億成功整併東區生活核心區土地，展現資本調度、談判整合與跨部門協作高效率，在品牌整體發展上，承億建設憑藉母集團「承億集團」多元事業體優勢，包括旗下知名旅宿品牌「承億酒店」、「承億文旅-桃城茶樣子」等，全台打造多項結合文化、建築與生活風格代表作。