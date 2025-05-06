巨生醫奈米微粒技術獲專利 產品上市後可獨賣至2038年

巨生醫（6827）6日宣布，自主研發的奈米微粒技術平台（Iron Oxide Nanoparticles Injection, IOP Injection）近日收到專利事務所寄送美國組成專利證書紙本，截至目前巨生醫奈米微粒技術平台已正式取得美國、日本、歐洲、澳洲、台灣及中國的組成專利，將可保護奈米微粒技術平台相關產品至2038年。

巨生醫總經理許源宏表示，奈米微粒技術平台透過獨家專利研發的奈米粒子表面修飾技術，調控奈米氧化鐵塗層親疏水性質，可使奈米氧化鐵粒子快速被人體內的免疫細胞吞噬，公司目前已開發出的產品應用範圍包括MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌，可在低劑量下可以清楚標示出肝臟的惡性腫瘤；MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑補充劑，在使用高劑量時具有補充鐵元素的效果，可成為缺鐵性貧血患者的針劑型鐵劑。

MPB-2043 MRI顯影劑-淋巴結，在中低劑量下可以清楚標示出淋巴結是否被惡性腫瘤轉移；以及MPB-2354細胞治療，可標定脂肪幹細胞並提高抗發炎能力，並且利用奈米氧化鐵微粒即時追蹤細胞在體內的部位及停留的時間，提高細胞治療效果。以上應用皆可用此專利加以保護。

巨生醫進一步表示，為配合完成美國FDA單位要求，公司2023年起至今已陸續完成MPB-1523臨床三期試驗設計及製造要求，目前研發進度將專注在下列目標，首先是持續推動新藥MPB-1523肝癌顯影劑多國多中心的臨床3期試驗，預計今年底完成中國法規單位臨床諮詢會議，明年將啟動美中台臨床3期試驗。

其次是積極進行MPB-2043淋巴結顯影劑-頭頸癌受試者的IIT試驗招募，預計今年底完成收案；第三，完成MPB-2354細胞治療產品推動臨床一期試驗的申請；第四是推動臨床試驗，公司規畫將於下半年度辦理現金增資，以支應相關臨床試驗的費用。