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東生華拓展罕病藥物產品 布局中樞神經市場新契機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）6日宣布，與元羿生物策略合作，取得CDKL5 Deficiency Disorder（CDD）創新治療產品ZTALMY在台灣市場的授權，擴大中樞神經疾病領域的產品組合布局，搶占罕見病治療市場先機。

東生華指出，CDD是一種罕見的神經發育障礙，通常於嬰幼兒期發病，導致嚴重的癲癇發作與發展遲緩。世界衛生組織（WHO）已於2020年將CDD列入罕見疾病，台灣CDD則尚未列為罕見疾病。

目前市面上的抗癲癇藥物對CDD的療效有限，臨床需求尚未被滿足。ZTALMY為首款專為CDD設計的創新的治療產品，在臨床試驗中證實能顯著降低患者的主要運動性癲癇發作頻率，並已獲得美國FDA與歐洲核准上市。

東生華表示，2022年全球罕見疾病治療市場價值為986.1億美元，預計到2028年年複合成長率將達到10.42%。隨著罕見疾病領域的關注度提升，東生華積極透過國際合作，填補了市場空白，推動創新治療選擇在台灣的引進，並同時為患者帶來治療曙光。

東生華總經理楊思源表示：「ZTALMY的引進展現了我們提升病患生活品質的承諾，並進一步強化我們作為國際生技夥伴在亞洲市場開發的戰略角色。透過與元羿生物的合作，我們希望將國際前沿的治療選擇引進台灣，讓CDD患者獲得更完善的醫療支持，並推動創新治療產品的可及性。」

元羿生物首席執行官陳小祥則表示：「ZTALMY已在國際市場證明其臨床價值，我們相信透過與東生華的合作，將加速其在台灣市場的落地，在造福更多CDD患者的同時，推動罕見疾病領域的進步。」

此次合作不僅讓東生華在CDD治療領域取得突破，也將加速ZTALMY的臨床應用，為更多CDKL5缺乏症患者帶來治療希望。

東生華作為全台僅39家獲得第十一屆上櫃公司治理評鑑前5%肯定的企業，持續展現穩健的治理能力與高執行力。未來，將持續深耕中樞神經系統疾病與罕見疾病領域，積極拓展國際戰略夥伴關係，擴大產品組合，並提升創新治療產品的可及性，以提供更多滿足患者需求的治療選擇，推動醫療創新發展。

東生華 癲癇

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