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泓德能源海外傳捷報 喜獲日本儲能標案

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）在日本市場再下一城！繼2024年成為首家進入日本長期脫碳素儲能系統容量市場的台灣企業後，泓德能源2025年再度成功取得5件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW（總電池裝置容量約1.5GWh）。連續兩年成功得標，不僅展現卓越的技術實力與國際競爭力，更進一步提升台灣能源企業於日本市場的能見度與信賴度。

回顧2024年，泓德能源首次挑戰儲能系統容量市場即成功取得2件標案，得標容量達73MW（儲能裝置容量為97.9MW），案場分別位於日本近畿三重與九州福岡，預計2027年上線。今年日本長期脫碳素儲能系統容量市場中，儲能類別的總得標量約為1.37GW，其中泓德能源以共約300MW的儲能裝置容量得標，佔整體競標案件約20%，並再度成為今年唯一以大規模容量案件得標的台灣企業。新得標的5座案場遍佈青森、福島及北海道，其中最大規模近100MW，並可取得日本政府長達20年的補貼支持，進一步奠定參與日本電力交易市場的基礎。

泓德能源目前在日本的光電與儲能的長期開發目標超過3GW，包含約400MW光電及2.6GW儲能規模，並結合結合電力零售、能源管理與聚合技術，持續拓展多元化的電力服務。

除連續兩年於日本長期脫碳素市場取得佳績外，近期亦有多項重要進展，包括與日本東急不動產共同投資的群馬縣儲能案場，今年也獲東京都政府提供約2.6億台幣（約11.9億日圓）補助金，預計2028年初完工營運。此外，與Brawn Capital合作投資的北海道札幌市50MW儲能專案「Project Hikari」，亦預計將於2025年底正式併網。

泓德能源更積極在日本當地拓展多元戰略合作關係，不僅與日本三菱電機共同設立合資公司推動日本能源資源聚合業務，更獲三菱電機參與首次私募投資約6.8億台幣，取得泓德能源3.06%的股權，躍居公司前十大股東。未來泓德能源將持續深化日本市場布局，攜手更多國際夥伴推動日本能源轉型，並將成功經驗拓展至其他海外市場，帶動全球智慧能源轉型。

日本 泓德能源

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