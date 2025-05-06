紡織廠佳和攜手德國設計公司 切入歐系豪車供應鏈

紡織廠佳和（1449）6日宣布與德國頂尖汽車設計公司IDEENION Automobil AG達成策略聯盟，攜手開發高端車用綠色內裝技術，正式敲進Audi（奧迪）、BMW（寶馬）、Mercedes-Benz（賓士）等歐洲豪華汽車品牌供應鏈。

佳和表示，透過與歐洲在地夥伴的技術與市場整合，有效強化歐洲本土化布局，有助降低匯率波動與美中貿易關稅不確定性的衝擊。此舉不僅分散市場風險，亦進一步提升公司在高附加價值車用材料市場的競爭力。

IDEENION擁有超過30年的整車設計經驗，長期為Audi、BMW、Mercedes-Benz等頂尖車廠提供概念車、內裝設計與量產解決方案。隨著歐洲車廠加速推動ESG（環境、社會及公司治理）標準，車用內裝需全面符合永續與低碳要求。佳和憑藉其高性能環保複材紡織技術，結合IDEENION的設計與工程專業，共同研發滿足歐洲高標準的新世代綠色內裝材料，為豪華車市場注入永續創新動能。

全球汽車內裝市場因ESG政策驅動快速成長，預計未來每輛新車都需採用更環保的內裝材料，市場規模達千億美元。透過與IDEENION的合作，佳和成功打入歐洲豪華車供應鏈，有望成為頂級車廠的長期合作夥伴。產品通過嚴格測試將進一步提升佳和的國際品牌影響力，彰顯台灣綠色材料在全球市場的領先地位。

近年台幣持續升值，壓縮台灣出口企業的利潤空間；同時，美國對進口紡織品與汽車零部件加徵關稅，進一步提高佳和在美國市場的成本壓力。為分散風險，佳和積極布局歐洲，聚焦德語系豪華車市場，透過與IDEENION的合作及深化與德國、奧地利車廠的關係，實現技術與市場在地化。此策略不僅穩固佳和在歐洲市場的立足點，更有效降低對美國市場的依賴，強化全球供應鏈韌性。

佳和長期深耕綠色運輸產業，專注於可持續發展的車用內裝材料，已成功協助多家全球車廠提升環保標準。此次與IDEENION的合作是佳和全球化布局的關鍵里程碑，未來將持續加速市場拓展，推動創新綠色材料技術，為車輛內裝產業提供永續解決方案。

佳和此次跨足歐洲高端市場，亦被視為台灣綠色科技產業邁向國際的一大突破。隨著佳和成功敲進Audi等歐系品牌供應鏈，有望帶動更多本土綠色材料廠商拓展海外布局，進一步提升台灣相關產業在全球市場的能見度與影響力。