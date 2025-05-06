世界法說會／本季晶圓出貨估季增 惟新台幣若強升 毛利率恐跌破30%

世界先進（5347）6日召開法說會，公司釋出展望提及關稅不確定因素使部分客戶觀望但也使部分客戶提前拉貨，有增有減之下，預估第2季晶圓出貨季增3-5%客戶通訊工業與車用需求回穩，本季稼動率持續回穩，但預期本季毛利率再度跌破三成，新台幣強升是最大負面因素。

世界先進說明，第2季預期均價季增0-2%，毛利率27-29%，本季匯率假設基礎為美元兌新台幣30.9法人關注新台幣強升干擾，公司坦言新台幣升值影響後續需持續觀察從本季假設來看預期6%升值影響毛利率3個百分點是最大負面因素。

法人關注世界先進匯率假設基礎，公司說明，本季匯率先用30.9預估，新台幣近期波動大，後續需要持續觀察，世界預期新台幣每1%升值影響毛利率0.5個百分點。

世界提及，從本季匯率假設預期6%升值影響，本季毛利率中位數28%，季減少2.1個百分點，負面因素預期匯率影響最大3個百分點，例行調薪、夏季電價等因素。正面因素則是產能利用率季增、產品組合優化，兩因素抵銷部分不利因素。

世界先進提到，下半年能見度仍不高，但仍期待無關稅因素下期待下半年成長，後續關稅影響需持續觀察。

就今年首季，世界先進原先預估晶圓出貨季成長8-10%，實際季成長一成，公司受惠於供應鏈因關稅不確定因素提前拉貨，大陸刺激政策也加速市場需求成長，同時客戶季節庫存回補，符合預期。

世界先進預估晶圓出貨季增3-5%客戶通訊工業與車用需求回穩，均價季增0-2%，毛利率27-29%，中位數28%，本季並認列LTA和客戶協商額外認列占營收1%。