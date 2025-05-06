「文華苑」最新月租53萬、登租金最貴第二 這豪宅月租45萬打進第五名

今年豪宅租賃市場有新實價揭露，松山區「文華苑」2月時交易低樓層含車位總坪數340.92坪，每月租金53萬元，且備註欄顯示該戶為續租案件，上次租賃2023年，月租金為52.5萬，兩年小漲5000元。

另外，北市大安區「敦南御所」則有兩筆租賃交易，兩戶都位在高樓層，每月租金分別為44.8萬和45.8萬元，也讓「敦南御所」登上歷來台北豪宅總月租排行榜的第五名之列。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高資產族寧租不買有四個原因：一、想買的豪宅社區屋主惜售沒得買，只好邊租邊等屋主改變心意。

第二、張旭嵐指出，豪宅貸款成數低，部分高資產族傾向保有資金彈性，以便達到錢滾錢效果，甚至在此刻台幣升值之際，有機會迅速善用資金。

第三、張旭嵐分析，有些富豪資金往來繁瑣，租賃較能保持金流的低調隱密。第四、豪宅租客中不乏外派企業高階型態的租客，或暫居台灣的華僑，未來時程動向未定，因此租屋較具彈性。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，近期新台幣升值，對外資來說，購買台灣不動產的成本大幅增加。

另外張菱育指出，加上本來央行就限縮高價住宅的貸款成數，對於不願將大筆現金投入房地產市場，但仍有居住需求的高資產族來說，先以承租方式入住社區，不僅能先熟悉社區環境，認識鄰居，也可再為日後的置產做評估。