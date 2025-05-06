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讓世界看見台中軟「食」力！經發局長走訪酸菜魚食品廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
經濟發展局長張峯源(右)率隊走訪位於大里區的三個臭皮匠公司食品工廠。經發局提供
經濟發展局長張峯源(右)率隊走訪位於大里區的三個臭皮匠公司食品工廠。經發局提供

台中市政府關心青年創業與產業發展，經濟發展局長張峯源率隊走訪位於大里區的三個臭皮匠公司食品工廠，該廠為知名餐飲「刁民酸菜魚」的中央處理食品工廠，每天出產的酸菜和魚片是支援全台門市美味的秘密武器。

張峯源表示，刁民成長於台中，奠基在台中，也在台中設廠，再布局全台，期許未來插旗國際，台中品牌走入世界；他也讚許青年創業的毅力，充分展現勇於挑戰傳統、做出市場差異化的決心。

張峯源說明，「刁民酸菜魚」由三位居住台中、就讀僑光科大的同學張棟樑、黃偉豪、許仁豪攜手創業10餘年，雖無餐飲背景，但靠著「愛吃」這個超強本能，一頭栽進研發適合台灣人口味的酸菜魚料理，從台中逢甲店打響名號，逐步擴及南北，躍居餐飲界的超新星。業者表示，全台7間直營店年營收近12億元，平均每一門市單月營收就破千萬。

張棟樑說明，為提升品質擴大品項，耗費上億元鉅資成立的食品工廠，每日統一預製酸菜醃漬及魚肉片處理等，全程低溫調理保持食材新鮮度，並注重衛生條件及安全性，以全冷鏈方式配送運輸至全台各門市，品質管控一絲不苟。

再以測溫槍、量杯、磅枰、計時器及電子爐等設備，掌控食材的溫度、容量、重量、時間與火候，依SOP流程達到美味精準化與品質穩定目的，擄獲眾多饕客味蕾。

黃偉豪指出，「刁民酸菜魚」採用產自雲林大埤的酸菜及進口烏鱧魚，融合川菜技法與台式靈魂，除了風味廣受好評，也積極經營社群，運用短影音及創意行銷，營造強烈品牌識別，成功讓品牌形象深植人心。

「我們是首家將酸菜魚變成專賣店的品牌！」許仁豪說，希望能在產品開發及品牌經營上精益求精，保持熱潮。

經發局說明，台中擁有多元的美食文化與優良的創業環境，加上青年對家鄉的深厚情感，選擇在熟悉的家鄉開啟創業之路，展現年輕世代回饋地方的行動力。

台中鍋烤節活動將於今年中旬登場，張峯源也邀請刁民品牌及其關係連鎖餐飲「那個鍋」參與，盼共同推廣在地鍋物文化，也期待未來在地品牌至國外拓展順利，讓全世界看見台中的軟「食」力。

經濟發展局長張峯源(中)率隊走訪位於大里區的三個臭皮匠公司食品工廠。經發局提供
經濟發展局長張峯源(中)率隊走訪位於大里區的三個臭皮匠公司食品工廠。經發局提供

創業 營收 餐飲

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