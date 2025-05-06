一個月53萬元續租 為何有錢租豪宅卻不買？房仲曝原因

豪宅租賃市場有新實價揭露，松山區「文華苑」今年2月有租賃交易，低樓層含車位總坪數340坪，每月租金53萬元，備註欄顯示該戶為續租案件，上次租賃2023年，月租金為52.5萬，兩年小漲5,000元。

另外，大安區「敦南御所」也有兩筆租賃交易，兩戶都位在高樓層，每月租金分別為44.8和45.8萬元，也讓「敦南御所」登上歷來台北豪宅總月租排行榜的第五名之列。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高資產族寧租不買有四個原因：

一、想買的豪宅社區屋主惜售沒得買，只好邊租邊等屋主改變心意。

二、豪宅貸款成數低，部分高資產族傾向保有資金彈性，以便達到錢滾錢效果，甚至在此刻台幣升值之際，有機會迅速善用資金。

三、有些富豪資金往來繁瑣，租賃較能保持金流的低調隱密。

四、豪宅租客中不乏外派企業高階型態的租客，或暫居台灣的華僑，未來時程動向未定，因此租屋較具彈性。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄以來，台北市豪宅總月租前五名，冠軍是大安森林公園第一排豪宅「勤美璞真」，2023年時高樓層以總月租60萬元租出。第二是「文華苑」，2024年時有租客以每月55萬元承租高樓層戶。第三名則是「元大栢悅」以及「西華富邦」，月租50萬元。

觀察前五名中，文華苑單坪租金1,613元，堪稱豪宅中最高CP值。張旭嵐指出，文華苑連車位340坪，以月租金55萬，對應一戶動輒5~6億的總價，算起來投報率僅1.2%左右，對屋主而言，持有豪宅多半看中長期增值性，而非租金收入；而對重視資金彈性和居住隱密性的豪客來說，租豪宅彈性大，各有算盤。

第一建經研究中心副理張菱育指出，租金前三名的豪宅「勤美璞真」、「文華苑」、「元大栢悅」，都至少3年以上未有買賣轉手交易，顯示屋主相當惜售，而社區地理條件佳、客製化物管服務等，吸引想入住的豪客，但在未能購置持有的情況下，只能先以租代買卡位，仍享有該豪宅住戶的權益。