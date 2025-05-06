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無菜單料理第一股 初魚6月底將登興櫃

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
初魚預計將於6月登錄興櫃。圖／本報系資料照片
初魚預計將於6月登錄興櫃。圖／本報系資料照片

主打無菜單鐵板燒、日本料理的的連鎖餐飲集團初魚將走入資本市場，預計6月26日登錄興櫃，初魚表示，2024年營收已經突破10億元，今年將會持續展店，且既有店業績也穩定成長，預計營收挑戰12億元，年增20%。

目前初魚旗下有多個品牌，營收貢獻主力為初魚鮨、初魚鉄板料亭兩大品牌，客單價都在2000以上，瞄準高端市場，同時也發展出盈科頂級日料，客單價上看1萬元，以及季樂和牛鐵板燒。

除了高端客群外，初魚也積極搶攻中平價剛需市場，靠著採購優勢，推出長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋等品牌，也獲得市場良好反應。

對於今年營運，初魚表示，雖然仍有不少不確定因素，但應該都不會影響到餐飲的內需市場，而今年也會持續展店，而預計店數會再增8~9家，未來將以拓展平價的副品牌為發展策略，更會有客單價約600元的新燒肉套餐品牌開出。

營收 餐飲

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