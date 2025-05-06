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北市社宅抽籤爆「黑箱」質疑！住都中心回應了

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市住都中心抽籤全程都有線上直播。翻攝自北市住都中心YT頻道
北市住都中心抽籤全程都有線上直播。翻攝自北市住都中心YT頻道

台北市近日釋出四處熱門社會住宅共1,261戶聯合招租，引發市民熱烈申請，但也有民眾質疑中籤名單重複機率高，懷疑是否存在黑箱作業。對此，北市住都中心嚴正澄清，抽籤全程「公平、公正、公開」，程序禁得起外界檢視，絕無不法或內定情事。

住都中心表示，為保障申請權益，本次四處社宅皆開放申請，抽籤作業則採公開直播、現場同步顯示抽籤結果，並設有監籤人員確認抽籤名單，確保整體流程透明可稽。正取名單經個資遮蔽後公開公告，備取名單及抽籤電子檔亦以密封方式保存，僅待配租完畢後始得解封。

針對民眾對抽籤程式公正性的疑慮，住都中心指出，所使用程式已於2021年6月完成改版，並通過中華民國開放系統協會檢測，參照IEEE 1012國際驗證標準，並已歷經10次社宅抽籤檢驗，均未發現異常，程式結果為電腦亂數產出，不受人為干預。

此外，抽籤過程由住都中心稽核人員主持，並邀請律師事務所代表、市府都發局、政風單位及社會局共同組成監籤小組參與，確保每一環節皆符合程序與法律規範。

住都中心進一步說明，社會住宅資源有限，平均中籤率長年約落在5%至8%之間，本次四處聯合招租的整體中籤率為7.5%，屬於合理範圍。市府與住都中心將持續努力擴增社宅量能，提供市民更多安居選擇。

住都中心最後呼籲，未來仍有社宅陸續釋出，將秉持公平原則辦理招租作業，請民眾持續關注官方網站及「安心樂租網」公告，把握每一次申請機會。

社會住宅

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