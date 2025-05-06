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華安巴金森氏症口服新藥 完成一期臨床收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

華安（6657）公告，自主開發治療巴金森氏症的口服新藥ENERGI-F705PD已納入最後一位受試者，如期完成24位收案，預計第3季將有初步數據結果，若一切順利，將著手準備下一階段的臨床試驗設計，並向美國食品藥物管理局（FDA）申請二期臨床試驗，進軍全球市場。

華安表示，巴金森氏症為一種神經退化性疾病，目前尚無有效可治癒的藥物。ENERGI-F705PD新藥是經由獨特ENERGI藥物研發平台所開發，為一種創新「抗α-突觸核蛋白」療法，能提高細胞內ATP能量做為生物助溶劑（hydrotrope），以減少α-突觸核蛋白的堆積，反轉巴金森氏症的症狀，同時啟動細胞自愈機制，達到治療目的。

華安指出，ENERGI-F705PD與現行治療巴金森氏症藥物最大優勢在於ENERGI-F705PD不僅可以進行巴金森氏症症狀治療外，ENERGI-F705PD也可以延緩巴金森氏症進程。

華安指出，運用人體細胞中原本就存在的ENERGI來增加細胞能量ATP的創新治療手段，已獲德國知名的馬克斯·普朗克研究所（Max Planck Institutes）提出ATP可以作為生物助溶劑的看法來證實華安醫學的F705PD科學基礎。

ENERGI-F705PD的一期臨床試驗，主要在評估治療巴金森氏症的安全性與耐受性，本次在完成24位受試者收案後，預計第3季可獲取相關數據，之後將規劃向美國FDA申請二期臨床試驗，全力推進ENERGI-F705PD的臨床試驗，並爭取新藥的及早上市，造福全球巴金森氏症病患。

華安說明，巴金森氏症是一種慢性、漸進性的神經退化疾病，會隨年齡增長逐漸增加，在65歲以上的疾病人口盛行率約為1%。此外，伴隨著年紀的增長，巴金森氏症的發病率也會同步增加。依據2021年台灣健保資料統計，國內巴金森氏症病患約8萬人；另根據The Brainy Insights市場調查報告顯示，全球巴金森氏症患者已超過1,000萬人，且2022年治療巴金森氏症市場規模已達58.7億美元，並預估2030年治療巴金森氏症市場規模可達121.5億美元。

巴金森氏症 美國

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