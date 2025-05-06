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迎美關稅戰衝擊…台中最強房市「圈粉」曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
遠雄敦富「理想生活研究所」開學，接待中心化身生活美學研究場域。記者趙容萱／攝影
遠雄敦富「理想生活研究所」開學，接待中心化身生活美學研究場域。記者趙容萱／攝影

美國關稅掀貨幣戰，造成台幣匯率震盪，衝擊房市，投資客退場，自住客當道；台中市北屯區機捷特區為房市一級戰區，建商嚴選地段，並且推出「理想生活研究所」生活美學沈浸式教學的寵粉專案，深受自住客青睬，推案半年，交易近四成。

遠雄房地產總經理張麗蓉說，川普衝擊全球經濟，台灣房市不可能不受影響，股匯市雙震，不確定性高，房市的穩定反而成了避風港；建商長期經營品牌，近期更是推出「寵粉專案」增加品牌黏著度。

遠雄建設插旗台中北屯機捷特區首發預售案「遠雄敦富」，進場半年來賣出好成績，根據實價登錄資料顯示，目前揭露的交易成數近四成，成交均價53.7萬元，最高成交單價來到63.4萬元。

遠雄建設4日舉辦「理想生活研究所」開學典禮，邀請時尚總監李佑群、香氛達人蔡玟萱、「地產秘密客」、星座專家艾莉絲、品酒講師Evans，以及保養達人張耀等6名不同領域講師展開三個月、六場生活行動課程。

「遠雄敦富」基地位於北屯敦富路、南興北一路口旁，面積1311坪，三面臨路，正對紅瓦厝公園，步行約5分鐘即可抵達捷運北屯總站。鄰近COSTCO北台中店、大地商場、統一複合式商場，以及未來漢神洲際百貨等成熟生活機能。

遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，台中人口、交通、產業還是很蓬勃，「遠雄敦富」地段佳、三面臨路、雙捷運，規畫2至3房、25至37坪房型，滿足多元族群生活所需，尤其市場稀有「雙衛浴兩房」格局，品牌口碑，產品力強。

張麗蓉說明，遠雄看好台中，未來布局不受大環境影響，持續推進，包括今年下半年將在機捷特商區、14期洲際段推案；明年七期僑園飯店案，以及14期洲際段二期。

遠雄敦富「理想生活研究所」開學，接待中心化身生活美學研究場域。記者趙容萱／攝影
遠雄敦富「理想生活研究所」開學，接待中心化身生活美學研究場域。記者趙容萱／攝影
遠雄房地產總經理張麗蓉認為，房市的穩定反而成了避風港。記者趙容萱／攝影
遠雄房地產總經理張麗蓉認為，房市的穩定反而成了避風港。記者趙容萱／攝影

房市 遠雄

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