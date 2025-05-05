HIWIN 上銀家庭日登場 全員一起來、永續淨零綠未來

上銀集團（2049）5月3日在逢甲大學體育館舉辦「HIWIN GROUP 2025家庭日活動」，這是集團大聚會的重要活動，鼓勵員工帶家人一起來同樂，今年共計有4,973人參與活動，包含員工2,436人及眷屬2,537人，較2024年一口氣增加了1,204人、增幅約32%。

上銀董事長卓文恒開幕致詞時表示，要請員工幫忙消化訂單，在大環境變化不明的時候，更要調好公司體質，像彈性應變、成本控管與專案改善等；也要調好個人體質，像趣味競賽與園遊會，大家一起聯誼，曬曬太陽舒解工作上的壓力，趁著假日把個人體質調好。

上銀科技於2024年11月19日正式通過科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)審核，承諾成為2050年前達成SBTi Net Zero的企業。

2025上銀集團家庭日特別設計ESG永續體驗活動，主軸為「HIWIN全員一起來、永續淨零綠未來」，設置四大區塊，趣味競賽區、愛心義賣園遊會區、闖關活動體驗區、生物多樣性與樂活運動講座區。

響應綠色生活，當日活動飲食不主動提供⼀次性餐具，宣導自行攜帶環保袋及環保餐具等環保理念。會場也設置了兒童遊戲區，讓小朋友一起同樂玩得開心，還可以闖關集點拿禮物，全家度過一個愉快的周末時光。

趣味競賽區：這是上銀舉辦運動會以來，最具歷史意義與傳統的活動項目，雖然此區以趣味競賽為主，但為了爭取部門榮譽與獎金，各部門無不絞盡腦汁、爭奇鬥艷、不但鬥智、鬥體能也考驗團隊默契，更有啦啦隊在旁加油，是大家最聚焦的競賽活動。

此次的競賽活動有：隊名隊呼競賽、環保小尖兵、食來運轉、罐罐相連、同心協力、夾夾樂等項目。各隊伍展現團隊精神及活力，在激烈的競賽中合作爭取佳績及獎金。

闖關活動體驗區：讓HIWIN的夥伴、眷屬及小朋友對ESG淨零愛地球議題有更進一步了解，提高環保意識，呼籲大家一同響應環保行動、支持聯合國永續發展目標SDGs，並持續關注推動各項綠色環境永續議題，也讓小朋友體會地球對人類的重要性。

愛心義賣園遊會區： HIWIN同仁擺設各式好吃、好玩的攤位，還邀請信望愛智能發展中心、家庭扶助基金會及瑪利亞社會福利基金會前來設攤，公司園藝團隊還製作愛心植栽及手工藝品義賣，並將所得全部捐給弱勢團體；永續市集則邀請八色鳥咖啡、生態合作社及台灣黑熊保育協會等單位前來設攤，讓大家對友善環境的永續團隊更加認識及消費支持。

生物多樣性與樂活運動講座區：邀請生態保育專家，針對八色鳥在台灣的日子、和台灣黑熊做朋友(Bear with us)與土豆鳥保育-生態與農村共生三堂講座，進行生態知識分享與動手體驗，讓HIWIN夥伴與眷屬一起共襄盛舉、了解生態保育的重要性、一起守護地球。

樂活運動講座也邀請HIWIN夥伴的爸爸媽媽一起參加「有銀來動-HIWIN爸媽做伙來運動」，由專業的物理治療師教導大家做好身體保健及體適能活動，贏得好實肌健康樂活一輩子。