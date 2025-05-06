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綠色行動力論壇7日登場 銀行局長童政彰：三路推進永續金融

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會銀行局長童政彰。圖/聯合報系資料照
金管會銀行局長童政彰。圖/聯合報系資料照

面對日益嚴峻的氣候風險挑戰，金管會銀行局長童政彰表示，如何善用金融市場的力量，並為金融機構提供足夠的資源與支持，來推動淨零轉型與永續發展，正是金管會推動永續金融政策的主軸。

經濟日報與永豐銀行將於明（7）日共同主辦「2025綠色行動力論壇—川普2.0  台灣淨零新趨勢」，童政彰將出席座談擔任與談人，座談題目為「綠色金融  帶動綠能發展」。

童政彰表示，氣候變遷風險屬一種新興風險，面臨的挑戰包括：企業未全面進行溫室氣體盤查、氣候及ESG資料的需求，以及永續金融專業人才不足等。為協助金融業因應這些挑戰，並積極推動永續金融相關業務，金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」、「綠色金融行動方案3.0」及「綠色及轉型金融行動方案」相關措施。

金管會主要做法包括：一、分階段推動上市櫃公司完成溫室氣體盤查及查證；二、請周邊單位建置氣候及ESG資料平台及網站；三、金管會強化訓練及培育永續金融人才相關推動措施。

童政彰表示，議合應是最能讓金融機構發揮影響力的方式之一。議合是金融機構與授信客戶或投資對象對話與互動，瞭解客戶所面臨的風險與永續發展策略，以擴大及發揮金融業的影響力。以簽署遵循赤道原則的銀行為例，主要透過授信案件審核及貸後管理程序，與客戶進行議合。授信案件審核通過後，銀行應依風險分類及環境和社會風險審查結果，於合約中加入條款，要求客戶於撥貸後仍應落實環境和社會風險管理與承諾。

實務上銀行運用「永續連結貸款」參考指標進行議合，例如契約約定該授信戶須通過永續性評估，並依產業特性訂定須達成的指標或條件，以符合所約定的永續績效目標，待雙方所約定的條件達成後，金融機構則提供優惠條件，例如利率、擔保成數、手續費減免等。

金管會也推動金融機構訂定減碳策略、目標及組成金融業淨零推動工作群，從金融業在推動永續金融過程中所需的指引、資源等出發，促進金融同業間的交流，並透過永續金融先行者聯盟的組成，帶動金融同業積極採取行動因應氣候變遷並推動永續發展。

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